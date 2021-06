Oberägeri Ein neuer, lauschiger Badeplatz im Gebiet Breiten An der anstehenden Gemeindeversammlung wird unter anderem der Kredit für die Neugestaltung dieses Seezugangs thematisiert. Für die Lokalparteien sind beim Projekt aber noch nicht alle Fragen geklärt.

Im Bereich Breiten ist ein neuer Seezugang geplant. Stefan Kaiser (Oberägeri, 24. April 2019)

Lauschige öffentliche Badeplätze am Ägerisee sind rar. Das gilt insbesondere von Oberägeri Richtung Morgarten. Mit der Neugestaltung des Seezugangs Breiten soll dieser Situation nun Abhilfe geschafft werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beraten an der anstehenden Gemeindeversammlung (siehe Hinweis) über einen entsprechenden Kredit von 540'000 Franken.

Die Traktanden An der Oberägerer Gemeindeversammlung vom Montag, 21. Juni (20 Uhr, Aula Maienmatt), stehen folgende Traktanden auf dem Programm: Protokoll der Versammlung vom 30. November; Schlussabrechnung über Notstandskredit; Jahresrechnung 2020 und Kreditabrechnungen; Erneuerung des Konzessionsvertrags zwischen der Einwohnergemeinde Oberägeri und der WWZ AG; Genehmigung des Reglements Schulzahnarzt-Dienst; Kreditbegehren Neugestaltung Seezugang Breiten; Motion der FDP für ein Energie- und Wärmeverbundnetz; Motion der SVP für ein Einsichts- und Informationsrecht durch Änderung der Gemeindeordnung.

Dafür soll ein konzentrierter, barrierefreier Seezugang mit einem grosszügigen Sitzplatz geschaffen werden. Auch betagte Menschen haben so die Möglichkeit, sich bequem direkt am See aufzuhalten, ist der Vorlage zur Versammlung zu entnehmen. Auf einer Länge von rund 30 Metern werden Stufen ins Gelände gelegt, dazwischen gibt es eingekieste Bereiche und einen schattenspendenden Baum. Ergänzt wird das Projekt durch ein schwimmendes, über einen kleinen Steg erreichbares Floss. Die baulichen Massnahmen sollen nicht zuletzt die Uferfläche ökologisch aufwerten, und die Schilfbestände können sich so örtlich etwas erholen.

Dafür werden die bestehenden Parkplätze aufgehoben. «Parkiermöglichkeiten bestehen ausreichend im Zentrum von Oberägeri», heisst es in der Vorlage. Auslöser für das Projekt, das von der Arbeitsgruppe Seepromenade angestossen worden ist, seien die laufende Ortsplanungsrevision sowie die anstehende Sanierung der Kantonsstrasse im Bereich Breiten und die gleichzeitige Realisierung einer barrierefreien Bushaltestelle.

Weitere Traktanden

Thematisiert werden an der Gemeindeversammlung aber auch die Jahresrechnung 2020 sowie elf Schlussabrechnungen über Investitionen sowie die Schlussabrechnung über den Notstandskredit. Dessen Aufwände belaufen sich für das vergangene Jahr auf rund 103'000 Franken.

Die Oberägererinnen und Oberägerer befassen sich zudem mit der Erneuerung des Konzessionsvertrags zwischen der Einwohnergemeinde Oberägeri und der WWZ AG. Der laufende Vertrag endet Ende 2023. Der neue Konzessionsvertrag orientiere sich am bestehenden, der sich über 20 Jahre bewährt habe, ist in der Botschaft zu lesen. Schliesslich steht eine Revidierung des Reglements des Schulzahnarzt-Dienstes an sowie die Behandlung der Motion der FDP für ein Energie- und Wärmeverbundnetz und der Motion der SVP für ein Einsichts- und Informationsrecht durch Änderung der Gemeindeordnung.

Parteien unterstützen den Gemeinderat

Die Oberägerer Parteien folgen den Anträgen des Gemeinderates grundsätzlich. «An der Parteiversammlung hat die FDP Oberägeri zu sämtlichen Traktanden die Ja-Parole gefasst», schreibt etwa Parteipräsident Reto Hürlimann. Auch das Forum befürwortet alle traktandierten Geschäfte. Zur Jahresrechnung 2020 sagt Präsident Philipp Röllin aber: «Bei der Verwendung des relativ hohen Mehrertrags werden wir zusammen mit der GLP eine Aufstockung der Unterstützung im Ausland auf 40'000 Franken beantragen.» Zu Diskussionen Anlass gab zudem die Neugestaltung des Seezugangs. «Es stellt sich die Frage, ob eventuell die ökologische Aufwertung noch optimiert werden könnte», so Röllin.

Auch die Mitte und die SVP haben bei diesem Traktandum Einwände: «Wir möchten sicherstellen, dass der Zugang und die Fläche alters- und behindertengerecht erstellt werden», so Patrick Iten, Präsident die Mitte Oberägeri. Ähnliche Bedenken gibt es laut Präsident Thomas Müller auch bei der SVP: «Wir haben einen Zurückstellungsantrag eingereicht.» Einen weiteren Antrag hat die SVP zur Verteilung der Unterstützungsleistungen in der Jahresrechnung 2020 eingereicht.