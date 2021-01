Oberägeri Felix Fischer wird neuer Institutionsleiter im Lutisbach Der Stiftungsrat der Stiftung Lutisbach hat Felix Fischer zum neuen Institutionsleiter gewählt. Er hat seine Stelle am 1. Januar 2021 angetreten.

Felix Fischer. Bild: PD

(haz) Felix Fischer ist laut Medienmitteilung des Stiftungsrats bereits seit dem Juni 2020 Institutionsleiter ad interim. Er übernimmt die Leitung von Micha Portmann, der das Lutisbach verlassen hat. Felix Fischer trat am 1. Januar 2020 als Teamleiter und Hauptkoordinator Pädagogik ins Lutisbach ein. Durch seine bisherige Hauptaufgabe ist er mit dem Lutisbach bestens vertraut. Zuvor arbeitete Felix Fischer von 2014 bis 2019 als Sozialpädagoge mit Jugendlichen in Entwicklungskrisen im offenen Schul- und Berufsbildungsheim Albisbrunn in Hausen am Albis (ZH).

Der 36-Jährige wohnt in Ebertswil (ZH). Er wuchs in Deutschland auf und studierte an der Hochschule Coburg (D), wo er mit einem Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit mit staatlicher Anerkennung als Sozialpädagoge abschloss. Es folgten Weiterbildungen im Sozialbereich und in der Unternehmensführung. Der Stiftungsrat ist gemäss Mitteilung überzeugt, mit Felix Fischer einen äusserst kompetenten, motivierten und engagierten Institutionsleiter gefunden zu haben. Felix Fischer wird im Bereich der Administration und Betriebswirtschaft von Doris Amhof, Co-Institutionsleiterin, unterstützt.