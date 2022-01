Oberägeri Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Tierfutter in Kurhaus – eine Person gerettet Im Kurhaus «Ländli» gab es in der Nacht auf Dienstag eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Oberägeri hat eine Bewohnerin aus dem Zimmer gerettet, in dem ein Sack mit Tierfutter verbrannte.

Kurz nach 4 Uhr am Dienstagmorgen, 18. Januar ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein automatischer Brandmeldealarm aus dem Kurhaus «Ländli» in Oberägeri ein. Gleichzeitig bemerkte eine vor Ort anwesende Pflegefachfrau den Rauchgeruch und hörte den akustischen Alarm und reagierte umgehend. Sie fand in einem Zimmer einer Bewohnerin eine eingeschaltete Herdplatte, auf der ein Sack mit Tierfutter stand und schaltete die Herdplatte aus. Inzwischen war die Feuerwehr Oberägeri eingetroffen und rettete die Bewohnerin aus dem verrauchten Zimmer. Drei weitere Personen wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert, wie die Zuger Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr Oberägeri rückte aus zum Kurhaus «Ländli». Bild: Zuger Polizei

Wegen Verdachts auf Rauchvergiftung wurden die drei Evakuierten und die gerettete Frau vor Ort vom Rettungsdienst Zug untersucht. Dies ergab, dass niemand ins Spital eingeliefert werden musste.

Die Feuerwehr entrauchte den betroffenen Gebäudeteil des Kurhauses, sämtliche Zimmer sind weiterhin bewohnbar. Im Einsatz standen 60 Angehörige der Feuerwehr Oberägeri, Mitarbeitende des Feurwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (spe)