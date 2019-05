Oberägeri: Fussgänger lebensgefährlich verletzt. Am Samstag erfasste ein Autofahrer einen 56-jährigen Fussgänger auf der Morgartenstrasse.

(fae/pd) Am Samstagmorgen, kurz vor 9.45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autolenker auf der Morgartenstrasse in Oberägeri dorfeinwärts. Dabei erfasste er gemäss Mitteilung der Zuger Polizei auf Höhe Kurhaus «Ländli» einen 56-jährigen Fussgänger, der den dortigen Fussgängerstreifen überquerte. Bei dieser Kollision erlitt der Fussgänger lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter der REGA ins Spital geflogen werden. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis abgenommen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Aufgrund des Unfalls musste die Morgartenstrasse während rund einer Stunde gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.