Oberägeri Im Dorf können Kulturhäppchen genossen werden Der Hunger nach Kultur ist durch die coronabedingte Abstinenz gross. Kultur Oberägeri stillt diesen mit kleinen, aber feinen Kulturhäppchen und hat sogenannte Gartenkonzerte auf die Beine gestellt.

(haz) Lange stand das kulturelle Leben still, langsam nimmt es wieder Fahrt auf. Am letzten Samstag vor den Schulferien kommt die Bevölkerung laut Medienmitteilung der Einwohnergemeinde in den Genuss vieler, kleiner Konzerte mit vier, teils hiesigen Gruppen: Session X aus Oberägeri, die einheimischen Formationen Fasnachtsvergrabenmusik und Alphornformation Ramenegg sowie aus dem Knonaueramt die Geschichtenerzählerin und Musikerin Putzfrau Luise garantieren am Samstag, 26. Juni, für humorvolle, stimmungsvolle und abwechslungsreiche Konzerterlebnisse von 14 bis 19 Uhr.

Putzfrau Luise erzählt im Rahmen der Oberägerer Kulturhäppchen. Bild: PD

Die zuständige Gemeinderätin Evelyn Rust freut sich, denn «mit diesen Gartenkonzerten bringen wir die Kultur zurück ins Dorfleben und machen damit hoffentlich viele Menschen eine Freude. Nach den vergangenen, sehr herausfordernden Monaten ist dies ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität und ins sonst so rege Kulturleben von Oberägeri.»