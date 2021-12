Quelle: CH Media

Oberägeri Landwirt lag einen Monat im Koma: «Gratuliere, sie haben Covid überlebt» Pius Meier lag wegen Corona wochenlang auf einer Intensivstation. Der Landwirt und FDP-Politiker aus Oberägeri hatte im Frühling 2020 einen so schweren Krankheitsverlauf, dass er auch heute noch darunter leidet.

Begonnen hat es mit leichten Symptomen und geendet in einem Kampf ums Überleben. Im März 2020 zeigten sich beim damaligen Gemeindepräsidenten von Oberägeri erste Symptome. Rund eine Woche später begann das Fieber – dann ging es im Sturzflug bergab. Aufgewacht ist er Wochen später im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. «Es standen viele Personen in Schutzanzügen um mich und gratulierten mir», erzählt Meier. Auf die Frage, warum man ihm denn gratuliere, bekam er die Antwort: «Sie haben Covid überlebt.»

Auch rund eineinhalb Jahre später und nach einer langen Rehabilitationsphase spürt der Landwirt, wie sehr seine Kräfte nachgelassen haben. Eine solche Erfahrung wünsche er niemandem, erzählt er im Video. (red/PilatusToday)