Oberägeri Neuer Gesamtleiter im Zentrum Breiten Oberägeri Am 1. September 2021 beginnt Nourri Sieber seine Tätigkeit. Er tritt die Nachfolge von Frau Beatrice Rogger an, die nach neun Jahren in den Ruhestand geht.

Nourri Sieber

(bier) Nourri Sieber heisst der künftige Gesamtleiter des Zentrums Breiten, wo 47 betagte Pensionärinnen und Pensionäre leben. Wie die Betreiberin, die Bürgergemeinde Oberägeri, mitteilt, blicke der 59-Jährige auf über 20 Jahre Erfahrung in dieser Funktion in verschiedenen Institutionen zurück, so zum Beispiel im Alters- und Pflegeheim Döttingen (AG) sowie im Alters- und Pflegeheim am Römerhof, Zürich. Mehrere Jahre war er zudem Leiter des «Sune-Egge», Akutspital für Drogen-/Aidskranke in Zürich, das von der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber geführt wird.

Sieber, der die Stelle in Oberägeri am 1. September antreten wird, habe im Jahr 2012 die Ausbildung zum eidgenössisch diplomierten Heim- beziehungsweise Institutionsleiter mit Nachdiplomstudium in Gerontologie bei Curaviva Schweiz absolviert. Zuvor hatte er sich in der berufsbegleitenden Ausbildung zum Spitalfachmann H+ in die betriebswirtschaftlichen und administrativen Aufgaben eines Heims bzw. Klinik eingearbeitet.

Befragt zu seiner Philosophie in der Leitung einer Institution wie des Zentrums Breiten, wird Nourri Sieber in der Mitteilung folgendermassen zitiert: «Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Tür zu meinem Büro steht für alle offen, seien es Pensionärinnen und Pensionäre, deren Angehörigen, die Mitarbeitenden und alle, die dem Zentrum Breiten auf irgendeine Art nahestehen. Das Zentrum Breiten soll ein Ort der Begegnung, der Freude, Fürsorge und des Dialogs auf Augenhöhe sein.»

Sieber wird Frau Beatrice Rogger ablösen, die nach Angaben der Bürgergemeinde Oberägeri nach neun Jahren als Leiterin des Zentrums Breiten in den Ruhestand gehen wird.