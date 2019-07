Oberägeri setzt auf Sonnenstrom Die Einwohnergemeinde Oberägeri lud zu einem Informationsanlass zur Förderung von Fotovoltaikanlagen auf dem Gemeindegebiet Oberägeri ein. Gross ist das Potenzial für Sonnenenergie – entsprechend gross war auch das Interesse für den Anlass.

(haz/pd) Sonnenenergie boomt und Oberägeri ist prädestiniert für die Realisierung von Fotovoltaikanlagen. Dieses Potenzial will die Einwohnergemeinde nutzen und bietet neu ein Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit energie schweiz für Eigentümerinnen und Eigentümer an, wie die Gemeinde mitteilt. Dieses beinhaltet die Prüfung über die Eignung einer Anlage, Erstellung eines Ausschreibungsdossiers sowie die Einholung von Offerten und deren Prüfung, mit dem Ziel, das vorteilhafteste Angebot der Eigentümerschaft zu empfehlen.

Anmelden bis Ende August

Das geplante Gemeinschaftsprojekt stiess auf offene Ohren, rund 120 Personen besuchten den Informationsanlass. Interessierte haben nun die Möglichkeit, sich bis Ende August 2019 für das Projekt anzumelden. «Der Anlass zeigte, wir sind mit der konsequenten Förderung von Solarstrom auf dem richtigen Weg. Nicht nur bei der Umsetzung bei unseren gemeindeeigenen Bauten, sondern auch bei der Unterstützung der Bevölkerung bei ihren geplanten Vorhaben» freut sich Projektleiter Dusko Savkovic.

Nebst den Informationen zum Gemeinschaftsprojekt und zu allgemeinen Informationen zum Thema stellte sich die Ägerital Energie Genossenschaft vor, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie fördert, realisiert und betreibt Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Auch die Einwohnergemeinde Oberägeri bezieht Solarstrom aus dem Ägerital und setzt damit konsequent auf Nachhaltigkeit und Ökologie.