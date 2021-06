Oberägeri Der Wuchemärcht geht in die neue Saison Am 5. Juni beginnt der traditionelle Samstagsmarkt auf dem ZVB-Areal.

(bier) Laut den Veranstaltern bietet der Wuchenmärcht in den Monaten Juni bis Oktober samstags von 9 bis 11 Uhr auf dem ZVB-Areal frische landwirtschaftliche Produkte aus dem Ägerital an. Am 5. Juni beginnt die Saison.