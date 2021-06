Vereine und Verbände Oberägeri hat neue Mitte Nun heisst auch in Oberägeri die bisherige CVP «Die Mitte Oberägeri». Dies wurde an der Generalversammlung am vergangenen Montag beschlossen.

Kantonalpräsidentin Laura Dittli spricht vor den Versammelten zum Namenwechsel der Ortspartei. Bild: PD/Jan Pegoraro

Coronabedingt führte die CVP Oberägeri ihre Generalversammlung erst am 14. Juni durch und diskutierte gleichzeitig die Geschäfte der kommenden Einwohnergemeindeversammlung. Nach dem kulinarischen Auftakt im Restaurant Eierhals führte der Präsident Patrick Iten die 30 anwesenden Parteimitglieder zügig durch die ordentlichen Traktanden.

Der beantragte Namenwechsel zu «Die Mitte Ober­ägeri» wurde kurz diskutiert und Pro und Kontra abgewogen. Schliesslich beschloss die Versammlung den Namenwechsel mit 24 Ja- und 5 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Anschliessend wurden die neuen Statuten genehmigt. Mit dem Namenwechsel soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Partei weiterhin nicht mit Extrempositionen Politik machen will, sondern mit Vernunft und Augenmass. Die Stabilität in der Schweiz, im Kanton Zug und in der Gemeinde Oberägeri wurde bis heute nie mit Extremforderungen erreicht, sondern mit Kompromissen. An oberster Stelle stehen das Wohlergehen der Bevölkerung und eine gesunde Wirtschaft. Hierfür will sich die Mitte genauso einsetzen wie für die Familien, die Bildung, die Umwelt und die Sicherheit. Mehr zu reden gab die geplante Neugestaltung des Seezuganges in der Breiten.

Der Platz am See soll aufgewertet werden

Die Idee einer Arbeitsgruppe der Ortsplanungsrevision soll zügig umgesetzt und der Platz für die Bevölkerung aufgewertet werden. Aus der Versammlung wurden verschiedene Fragen gestellt und unter anderem gewünscht, dass das Vorhaben umfassend behindertengerecht gebaut wird. Der geplante Kiesweg ist diesbezüglich untauglich, insbesondere für die Menschen aus dem Zentrum Breiten mit Rollatoren und Rollstühlen. Die Aufhebung der heute bestehenden Parkplätze wurde ­kritisch hinterfragt, ebenso die Kombination von Fuss- und Veloweg. Letzteres ist beispielsweise für Menschen mit einer Sehbehinderung eine sehr schlechte und oft gefährliche Lösung. Die Mitte Oberägeri wird zu diesem Traktandum an der Gemeindeversammlung einen Zusatzantrag stellen.

Auch nach dem offiziellen Ende der Versammlung wurde, stets unter Einhaltung der Coronavorschriften, noch lange weiterdiskutiert.