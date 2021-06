Obergericht Zug Ein Mann putzt mit seiner Freundin Wohnungen und lässt teure Uhr und vieles mehr mitlaufen Kürzlich musste sich das Zuger Strafobergericht mit den Verfehlungen eines 49-jährigen Mannes aus dem Kanton Zug befassen. In den vergangenen zehn Jahren bekam der Zuger vier Strafbefehle und das Strafgericht verurteilte ihn zu einer Strafe. Alles zusammengenommen muss er jetzt mehr als zwei Jahre im Gefängnis verbringen.

Für viele Zeitgenossen bedeutet ein Strafbefehl einen gehörigen Schuss vor den Bug. Hinterher bemühen sich Empfänger solcher Verurteilungen tunlichst, dass die Premiere auch gleich die letzte Klappe ist. Vorsichtsmassnahmen solcher Art kümmerten einen 49-Jährigen kaum oder wenn denn, dann nur am Rande. Das Zuger Strafgericht, welches sich mit seinen Einbruchdiebstählen neueren Datums befasste, fand Akten von weiteren Verurteilungen. Unter der Rubrik Überblick über das Verfahren erwähnt die Anklagebehörde insgesamt sieben Ermittlungsverfahren bei der Polizei und deren drei bei der Staatsanwaltschaft.

Hinzu kamen noch 54 Verlustscheine in den vergangenen zwanzig Jahren. Verschiedenen Gläubigern entgingen dabei Gelder im Umfang von etwas mehr als 134'000 Franken. Die meisten Gesetzesverstösse, welche die Strafverfolgungsbehörden (Strafbefehl) respektive das Strafgericht sanktionierten, lassen sich unter dem Titel «Diebstahl» zusammenfassen. Oft verübte der Mann diese Taten mit einem Hausfriedensbruch. Zum Strauss der Tatbestände kam noch eine versuchte Drohung, eine versuchte Erpressung und die Hinderung einer Amtshandlung hinzu.

Ein Ritual deckt den Diebstahl noch am gleichen Tag auf

So gesehen wandelte der Mann auch bei seinem letzten Fall, mit dem sich nunmehr als letzte kantonale Instanz das Zuger Strafobergericht befasste, auf ihm wohlbekannten Pfaden: In der Zeit von September 2017 und Januar 2019 stahl er bei fünf Gelegenheiten Bargeld, Uhren, Taschen und Schmuck im Gesamtwert von etwas mehr als 40'000 Schweizer Franken.

Das Spezielle: Die Diebstähle beging er, als er mit seiner Freundin als Hilfsputzkraft in fremden Wohnungen unterwegs war. In einem Fall hatte der Mann nicht damit gerechnet, dass der Besitzer einer rund 16'000 Schweizer Franken teuren Uhr ein Ritual pflegte: Wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt, peilt er als Erstes den Nachttisch an und legt sich die dort in einer Schublade befindliche sehr teuere Uhr ums Handgelenk. Am Morgen deponiert er das edle Stück wieder dort.

Er erinnerte sich auch daran, dass am besagten Tag eine Putzfirma in der Wohnung gewesen sei. Die beigezogene Putzfachfrau, die den Beschuldigten als Hilfskraft eingestellt hatte, sagte gemäss dem schriftlichen Urteil des Obergerichts, dass sie es sich vorstellen könne, dass ihr Begleiter, also der Beschuldigte, diese Uhr gestohlen habe. Dies habe der Mann ihr gegenüber auf Nachfrage aber bestritten.

Die vorerwähnte Frau war dabei mehr oder weniger mit dem des Diebstahls bezichtigten Mann zusammen. Sie erledigte für ihn zudem verschiedene Haushaltsarbeiten. Wie dem Urteil des Zuger Strafobergerichts zu entnehmen ist, hat die besagte Frau auch dahin gewirkt, dass er letztlich den Diebstahl der teuren Uhr gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zugegeben habe.

Als Grund für sein gesetzeswidriges Tun nannte er Spielsucht, Drogen und Alkohol. Er liess seine Befrager auch wissen, dass er für die Uhr die Summe von 2800 Franken gelöst habe. Er musste sie also massiv unter Wert verkaufen. Die Zuger Untersuchungsbehörden nahmen das Geständnis des Beschuldigten aber nicht einfach für bare Münze, sondern prüften, ob es «glaubhaft» sei. Sie bejahten dies und stellten fest, dass «darauf abzustellen ist».

In Gefängnis gehen muss er wohl

Im gleichen Stile verfuhren die Ermittler bei den anderen Diebstählen. Das Richtergremium kam zum Schluss: Der Beschuldigte wird unter Einbezug der widerrufenen Vorstrafen bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 26 Monaten unter der Anrechnung der Untersuchungshaft von zwei Tagen. Ferner muss er die Verfahrenskosten bezahlen. Die Kosten für die amtliche Verteidigung übernimmt vorderhand der Staat. Für beide Kostenblöcke gilt, dass er sie «zurückzahlen muss, wenn es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben». Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.