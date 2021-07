Obergericht Zug Präsident Felix Ulrich erklärt seinen Rücktritt Nach drei Jahrzehnten im Dienst der Zuger Rechtspflege hat Obergerichtspräsident Felix Ulrich seine Demission als vollamtlicher Oberrichter und Präsident des Obergerichts per 31. August 2022 erklärt.

(haz) Felix Ulrich wurde 1999 zum Kantonsrichter gewählt, wo er bis Ende 2006 der handelsrechtlichen Abteilung angehörte und verschiedene Einzelrichterfunktionen wahrnahm. Per 1. Januar 2007 wurde er an das Obergericht gewählt. Als Oberrichter übernahm er zunächst den Vorsitz in der Strafabteilung. Ab 2011 bis Ende April 2015 präsidierte er die beiden Beschwerdeabteilungen des Obergerichts. Per 1. Mai 2015 wurde Felix Ulrich vom Kantonsrat zum Präsidenten des Obergerichts gewählt, dem er nun noch bis Ende August 2022 vorstehen wird.

Obergerichtspräsident Felix Ulrich. Bild: PD

«Meine Tätigkeit als Richter, zunächst am Kantonsgericht und dann am Obergericht des Kantons Zug, hat mich stets mit grosser Befriedigung erfüllt. Ich schätze mich glücklich und bin dankbar, dass ich im Dienst der Zuger Bevölkerung diese noble Aufgabe wahrnehmen durfte», wird in einer Medienmitteilung aus dem Demissionsschreiben Ulrichs zitiert.

Ende August 2022 wird Felix Ulrich insgesamt gut 30 Jahre im Dienst der Zuger Justiz gearbeitet haben. Nach dem Studium und dem Erwerb des Zuger Anwaltspatentes wollte Felix Ulrich eigentlich nur für kurze Zeit in der Justiz tätig sein, um sein Fachwissen im Hinblick auf die Anwaltstätigkeit zu komplettieren. Nun sind daraus 30 Jahre geworden. Auf jeder Stufe der Laufbahn in der Justiz des Kantons Zug, auf welche Felix Ulrich zurückblicken darf, sei ihm von allen Seiten viel Wohlwollen und Vertrauen entgegengebracht worden, wofür er sehr dankbar sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Felix Ulrich will auch sein letztes Amtsjahr als Präsident des Obergerichts mit Freude und Elan in Angriff nehmen. Danach sei es Zeit für eine Veränderung. Konkrete Pläne für ein neues Tätigkeitsfeld habe er noch nicht, doch könne er sich aufgrund seiner breiten Erfahrung die Tätigkeit in verschiedenen Bereichen vorstellen.