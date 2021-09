Öffentlicher Verkehr Der Tarifverbund Zug beteiligt sich an einer gross angelegten Testreihe Die ÖV-Branche bewegt sich – für einmal jedoch nicht auf der Schiene oder auf der Strasse. Mit dem Ausprobieren verschiedener Tarifmodelle will der Branchenverband herausfinden, worauf die Nutzer abfahren.

Die rund 250 in der Schweiz tätigen Transportunternehmungen und alle 17 Tarifverbünde sind seit Anfang 2020 in der Alliance Swisspass zusammengeschlossen. Gestartet ist die Branchenorganisation mit der hehren Absicht, die Angebotspalette im Sinne der Kundschaft weiterzuentwickeln. Die anhaltende Covid-19-Pandemie, die den öffentlichen Verkehr stark beutelt und dies weiterhin tut, führte dazu, dass die Transportallianz ab Ende Jahr verschiedene Preis- und Abonnementsformen austestet. Die Grundidee besteht darin, dass der Preis nahe an der tatsächlichen Nutzung liegen soll.

Der Tarifverbund Zug hat sich bereit erklärt, bei diesen Testläufen eine Pionierrolle zu übernehmen. «Der Pilotversuch ‹Zuger ÖV-Guthaben› wird mit einer geschlossenen Gruppe von 500 Nutzern durchgeführt und dauert rund ein Jahr», sagt Karin Fröhlich von der Medienstelle der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Der Kanton habe seinen Segen zu diesem Versuch gegeben. Die Zuger Testreihe basiert auf einem vorfinanzierten Gutschein von 500 Franken, für den die Kundinnen 400 Franken bezahlen müssen. Das Projekt beginnt am 1. Dezember 2021. Einen anderen Weg wählt beispielsweise Lausanne. Die dortigen Transportunternehmen test ein Preis-Capping. Für Bus und Bahn gibt es ein Ticket, Der Nutzer bezahlt zum Beispiel für die ersten 20 Tickets, ab der 21. Fahrt im Netz der Waadtländer Metropole fährt er «gratis».

Die Pandemie hat auch bezüglich Busnutzung im Kanton Zug ihre Spuren hinterlassen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 3. Juli 2020)

Das Virus hat den gross angelegten Versuch befeuert. Die ZVB-Medienfrau Karin Fröhlich erklärt zum Vorgehen im Kanton Zug: «Unser Ziel ist es, veränderte Kundenbedürfnisse aufzunehmen und passende Lösungen anzubieten.» Ohne genaue Zahlen zu nennen, erklärt Karin Fröhlich von der ZVB, dass die Frequenzen im ersten Halbjahr 2021 im Gebiet des Tarifverbunds Zug um rund 30 Prozent zurückgegangen seien. Sie hofft, dass sich dieses Minus alsbald wieder in ein Plus verwandelt. Den Optimismus der ZVB-Sprecherin teilen auch übergeordnete Stellen. Eine Prognose, wann die Trendwende erfolgen wird, will aber keiner in der Branche wagen.

Das stete Wachstum macht Verkehrslösungen noch dringlicher

Was sich, so Karin Fröhlich, im Zuge der Pandemie verändert habe, sei das Mobilitätsverhalten der Kundschaft. Es müssten nicht bereits bereits um 8 Uhr am Morgen und mit physischer Präsenz der Beteiligten Sitzungen stattfinden. Die Pandemie könne bewirken, dass sich das Mobilitätsverhalten insgesamt verändere und neue Angebote nach sich ziehe. Schwarz für den Kanton Zug sieht Karin Fröhlich noch aus einem anderen Grund nicht: «Der Kanton Zug wächst weiterhin und damit werden auch die Mobilitätsbedürfnisse weiter zunehmen.»

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für den öffentlichen Verkehr könnte das neue Mobilitätskonzept für den Kanton Zug sein, mit dem sich noch in diesem Jahr der Regierungsrat zum zweiten Mal befassen soll. Danach ist der Kantonsrat an der Reihe. Eine Richtgrösse ist bekannt: Im Jahr 2040 könnten knapp 150'000 Menschen im Kanton Zug wohnen. Ende 2020 waren es laut dem Bundesamt für Statistik 127'642 Personen, Ende 2000 waren es noch 97'758. Ein in jeder Hinsicht nutzerorientierter öffentlicher Verkehr ist bei dieser Ausgangslage matchentscheidend.