Öffentlicher Verkehr «Nicht zeitgemäss»: Zuger Kommunen rügen neue Gemeindetageskarten Gemeindetageskarten kann man schweizweit bald nicht mehr direkt online kaufen, sondern man muss an den Schalter. Die Kritik ist gross, so auch im Kanton Zug.

Die Gemeindetageskarten, wie sie etwa am Bahnhof Zug eingesetzt werden, gibt es Ende Jahr schweizweit nicht mehr. Leserbild: Daniel Hegglin

Für 45 Franken kann man derzeit noch beispielsweise auf der Website der Gemeinde Cham eine Tageskarte für den öffentlichen Verkehr online bestellen und auch gleich bezahlen. Damit ist Ende Jahr Schluss: Dann wird das bestehende System, wie es heute schweizweit in vielen Gemeinden besteht, nämlich abgeschafft.

Abgelöst wird es von einer sogenannten «Spartageskarte Gemeinde» der Alliance SwissPass; die Gemeinden müssen diese am Schalter oder auf telefonische oder schriftliche Bestellung verkaufen. Ein direkter Online-Kauf wie heute ist indes nicht mehr möglich. Das neue Angebot hat keinen fixen Preis, je früher man bestellt, je weniger kostet es; mindestens jedoch 39 Franken.

Nicht benutzerfreundlich nicht attraktiv

Schweizweit mussten die Gemeinden nun prüfen, ob sie dieses Angebot übernehmen wollen oder nicht. Und schweizweit ist die Kritik am neuen System gross, etliche Gemeinden verzichten darauf. So auch im Kanton Zug. «Die Zuger Gemeinden sprechen sich gegen die Nachfolgelösung der Gemeindetageskarten aus», teilt die Gemeindepräsidenten-Konferenz der zugerischen Gemeinden GPK am Montag mit.

Begründung: «Den nicht vollständig digitalisierten Prozess erachtet die GPK als nicht mehr zeitgemäss. Aufgrund der Personalisierung der Spartageskarten müssen die persönlichen Angaben mit einem amtlichen Ausweis abgestimmt werden, was einen physischen Schalterkontakt bedingt.» Weiter sei das Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer finanziell nicht attraktiv, da die Spartageskarte bei der SBB online oft günstiger erworben werden könne.(mme)