Öffentlicher Verkehr Oberster Zuger Gemeindepräsident zur Tageskarten-Thematik: «Wir betrachten es nicht als Gemeindeaufgabe, SBB-Dienstleistungen anzubieten» Die Zuger Gemeinden haben entschieden, das neue System der Spartageskarten nicht mitzutragen. Wieso, erklärt Walter Lipp, Vorsteher der Gemeindepräsidentenkonferenz, im Interview.

Die Abschaffung der Gemeinde-Tageskarten gibt zu reden – auch in Zug. Bild: Belinda Schmid

Bald gehört sie der Vergangenheit an, die beliebte Gemeinde-Tageskarte. Für einen fixen Preis können Interessierte in ihrer Wohngemeinde eine SBB-Tageskarte erwerben. Ende Jahr läuft das Angebot aus, die Alliance Swisspass hat eine Nachfolgelösung präsentiert: Die «Spartageskarte Gemeinde». Diese orientiert sich an den bereits bestehenden SBB-Spartageskarten. Das Prinzip: Wer früher bucht, bezahlt weniger. Die Gemeinde fungiert quasi als Drehscheibe.

Dieses Modell kommt bei den Zuger Gemeinden gar nicht gut an. So haben alle entschieden, das neue Angebot nicht mitzutragen. Das wiederum rief die Politik auf den Plan. Die ALG hat eine Kleine Anfrage im Kantonsrat eingereicht und findet, es werde ein «Erfolgsmodell» beendet. Walter Lipp, der Vorsitzende der Zuger Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK), nimmt Stellung zum Thema.

Das alte, bewährte Modell läuft aus, ein neues wird es in Zug nicht geben. Waren Sie sich bewusst, dass der Entscheid für Kritik sorgen wird?

Walter Lipp, Baarer Gemeindepräsident und Vorsteher der Zuger Gemeindepräsidentenkonferenz. Bild: zvg

Absolut, wir waren uns dessen bewusst. Die Gemeinde-Tageskarte, wie sie aktuell noch besteht, wird sehr geschätzt, auch von uns. Wir finden es unverständlich, dass das bewährte Modell abgeschafft wird. Aus Sicht der Zuger Gemeinden hat das neue System zu viele Mängel und das Angebot ist für die Bevölkerung finanziell nicht mehr attraktiv. Wir hätten mitgemacht, wenn eine fortschrittliche, digitalisierte Lösung präsentiert worden wäre oder wenn sich die neue Spartageskarte für die Bevölkerung lohnen würde.

Welche Gründe haben konkret zum Entscheid geführt?

Die neue Spartageskarte ist bei der SBB, online mit Halbtax, günstiger als die Spartageskarte bei der Gemeinde. Hinzu kommt, dass der Aufwand für die Einwohnergemeinden massiv höher ist, der Prozess kompliziert. Vor allem, weil die Billette nur noch personifiziert abgegeben werden können. Zudem besteht für jemanden, der online eine Tageskarte reserviert, keine Garantie, dass er das Angebot so auch definitiv bekommt. Dies, weil es nicht mehr pro Gemeinde ein fixes Kontingent gibt.

Stichwort personifizierte Tickets. Im alten System konnte man eine Tageskarte erwerben, diese dann aber jemand anderem weitergeben. Das neue System soll dies unterbinden, ist das nicht positiv?

Hier dürfen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Am Ende nutzt jemand die Tageskarte, der Freude hat am Zugfahren. Das ist doch eine gute Sache. Aus meiner Sicht war das nie ein grosses Problem.

Fiel der Entscheid der Zuger Gemeinden einstimmig?

Ja. Zunächst haben sich die Einwohnerkontrollen dazu geäussert, danach die Konferenz der Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber. Alle waren sich einig.

Bereits 900 Städte und Gemeinden machen mit Wie von der Medienstelle Alliance Swisspass zu erfahren ist, bieten derzeit 1100 Kommunen die «Tageskarte Gemeinde» an, 900 Städte und Gemeinden haben sich für den Verkauf der «Spartageskarte Gemeinde» angemeldet. Mit der Zahl der Anmeldungen sei man zufrieden, sagt Mediensprecher Reto Hügli. Zur Kritik aus Zug erklärt er: «Wir haben mit dem Schweizerischen Städte- sowie dem Gemeindeverband zusammengearbeitet und eine Lösung entwickelt, die digital und auch als Print-Ticket erhältlich ist.» Dies, um auch ältere Menschen und solche ohne Computer abzuholen. Hügli stimmt zu, dass der Beratungsaufwand durch die Personalisierung des E-Tickets etwas höher ist. Aber: «Die Hauptkritik beim alten System war, dass die Gemeinden ein Jahreskontingent physischer Tageskarten beziehen mussten, auf dem sie dann je nachdem sitzen bleiben. Das bedeutete auch ein finanzielles Risiko.» Dieses werde künftig wegfallen.

Sie sagen, der Aufwand wäre massiv höher. Was heisst das mit Blick auf die Finanzen?

Aktuell halten sich Aufwand und Ertrag die Waage. In Baar beispielsweise haben wir ein Kontingent von acht Tageskarten pro Tag. Die Auslastung liegt zwischen 96 und 98 Prozent. Es ist sicher kein Verlustgeschäft. Das neue System sieht zwar eine kleine Provision für die Gemeinden vor, der Personalaufwand ist aber beträchtlich. Beziffern lässt sich das nicht genau.

Die Zuger Gemeinden hätten genug Geld, um den neuen Vorschlag finanziell zu tragen.

Wir betrachten es nicht als Gemeindeaufgabe, SBB-Dienstleistungen anzubieten. Und es ist Aufgabe der Alliance Swisspass, die das Angebot ausarbeitet, eine breit akzeptierte Lösung zu finden. Der Ball liegt nicht bei uns.

Der Schweizerische Gemeindeverband hat bei der Erarbeitung des Vorschlags mitgewirkt. Jetzt fallen Sie ihm in den Rücken.

Das ist richtig. Aber: Neue Angebote sollen hinterfragt werden. Die negativen Auswirkungen für die Bevölkerung und die Gemeindeverwaltungen überwiegen für uns aktuell.

Also warten Sie jetzt einfach ab, bis eine bessere Lösung vorliegt?

Wir haben unsere Türen nicht geschlossen. Im Mai gab es einen Dialog mit Vertretern des Schweizerischen Gemeindeverbandes, der SBB und der Alliance Swisspass. Damals haben wir unseren Standpunkt klargemacht und auf jene Aspekte hingewiesen, die wir als ungenügend erachten. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir nicht selber aktiv, sagen aber klar, dass wir einen komplett digitalisierten, möglichst einfachen Prozess begrüssen würden. Wir hoffen, dass sich in dieser Sache noch etwas tut. Für Alternativen sind wir offen.

Künftig gibt es für Zugerinnen und Zuger nur noch die bereits bestehenden Spartageskarten der SBB. Diese sind jedoch schnell vergriffen oder dann teuer.

Ja, es spielt jetzt ganz einfach Angebot und Nachfrage. Nach dem Prinzip «First come, first serve», alles läuft direkt über die SBB. Ich habe nicht viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, aber ein Grossteil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, finden das bestehende Angebot der SBB gut. Wer sich früh genug schlau macht, hat die Gelegenheit, günstiger Zug zu fahren.