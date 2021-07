Öffentlicher Verkehr Partygänger jubeln – ab Freitag fahren die ZVB wieder spätnachts in alle Gemeinden Nachtschwärmer können frohlocken: Ab dem kommenden Freitag, 2. Juli, bieten die Zugerland Verkehrsbetriebe wie auch die SBB ihren Pyjama-Express respektive ihre Partyzüge wieder an. Von einer gewichtigen Änderung profitieren dabei alle Nutzer solcher Verbindungen.

In der Zeit der Coronavirus-Pandemie mussten die Nachtschwärmer immer den letzten Zug oder Bus erwischen, um bei Feiern ausserhalb des Wohnrayons noch nach Hause zu kommen. Am kommenden Wochenende ziehen die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) wie auch die SBB bei dem mittlerweile etablierten Service mit einem engen Netz von Angeboten die Schranken hoch.

Wie die ZVB-Sprecherin Karin Fröhlich erklärt, kann innerhalb des Kantons Zug um kurz nach 2 Uhr (02.02 Uhr) jede Zuger Gemeinde noch erreicht werden. Den längsten Fahrweg hat der Bus, welcher nach der Bedienung verschiedener Haltestellen im Ennetsee bis nach Mühlau im Freiamt fährt. Aber auch Neuheim und Walchwil können mit dem sogenannten Pyjama-Express sicher erreicht werden. Das Herz des Zuger Nachtnetzes ist dabei das Gebiet rund um den Bahnhof Zug. Die genauen Fahrpläne sind auf der Internet-Plattform www.fahrplanauskunft-öv.ch abrufbar. Die hierbei gelieferten Daten sind mittlerweile auch sehr gut lesbar.

Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: Der Nachtbus bringt sie wieder sicher nach Hause. Bild: PD

Kein Nachtzuschlag mehr

Das Angebot ist schweizweit in grossen Zügen das gleiche wie vor der Coronavirus-Pandemie. Es gibt aber eine gewichtige Neuerung: Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) streicht für seine Verbindungen den Nachtzuschlag in der Höhe von fünf Franken. Auch im Nachtnetz im Kanton Zug muss fortan kein Zusatz-Obolus entrichtet werden. Diese Lockerung hätte eigentlich bereits im Dezember 2020 umgesetzt werden sollen. Doch dann machte dem ZVV die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung. Zum Tarifverbund Nachtzuschlag gehören neben dem ZVV auch die A-Welle, das System Ostwind, der Tarifverbund Zug, der Tarifverbund Schwyz, der Z-Pass sowie die Nachtzüge Zürich–Luzern. Auch diese Vereinigungen stimmten für eine Streichung des Nachtzuschlags.

In Oberwil sind Bewohner wohl mit einer Änderung nicht einverstanden

Etwas untergegangen ist auch das alljährliche Fahrplanverfahren. Dabei ist festzustellen, dass keine grossen Veränderungen im Gebiet des Kantons Zug geplant sind. Diese ergaben sich im Vorjahr, als die SBB-Strecke am Ostufer des Kantons Zug wieder befahrbar war. Das bringt Zug und Lugano innerhalb von 90 Minuten zusammen. Wie der Zuger Baudirektor Florian Weber auf Anfrage erklärte, sind per Frist 53 Einsprachen aus der Bevölkerung eingegangen. In Webers Direktion ist die Abteilung für öffentlichen Verkehr angesiedelt. Die genannten Einsprachen sind gegenüber dem Vorjahr merklich zurückgegangen.

Weber nennt für die vorhergehende Periode die Zahl von 122 Einsprachen. Der Zuger Baudirektor Florian Weber lässt sich insofern in die Karten schauen, als dass ein Schwerpunkt von Einsprachen im Oberwiler Quartier Räbmatt liegt. Aus diesem Gebiet stammen 20 der 53 Einsprachen. Dabei dürfte es um die Buslinie 5 gehen, welche nach der Wiedereröffnung der SBB-Strecke am Zugersee Ostufer derzeit nur noch stündlich fährt. Das entspricht einer Halbierung der Verbindungen für Bewohner des Räbmatt-Quartiers. Mittlerweile bedient die Stadtbahn die südlichste Zuger Gemeinde im Halbstundentakt.

Der Kanton besorgt bei einigen Einsprachen auch nur die Triage. Das trifft auf diejenigen zu, welche das SBB-Angebot an sich betreffen. Nunmehr werden die Einsprachen überprüft. Erste Tendenzen, ob diese gehört worden sind, können ab dem 17. September 2021 gemacht werden. Dann veröffentlichen die Transportunternehmungen den definitiven Fahrplan. Der verbindliche Fahrplan geht dann am 20. November 2021 online.