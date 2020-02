Leserbrief Ohne Sauerstoff wird das Leben schwierig Zur aktuellen Diskussion über das Klima und den Umweltschutz

CO2 kann keine Wärme erzeugen. CO2 reguliert das Wachstum in der Natur. Zusätzlich verstärkt CO2 das Wachstum, zum Beispiel in Tropenhäusern und Treibhäusern.

Weniger CO2 ist weniger Wachstum, kein CO2 bedeutet kein Wachstum. Kein Wachstum heisst, keine Natur.

Keine Natur bedeutet keine Sauerstoffproduktion und ohne Sauerstoff gibt es kein Leben.

Siegfried Güntensperger, Baar

Schon vor 50 Jahren erhielt ich in Kanada gratis die farbige Broschüre «the plain truth» oder so ähnlich. Schon damals wurde eindrücklich vor den Umweltschäden gewarnt. Heute machen sich die Politiker sogar einen Sport daraus, an sinnlose Gipfel zu reisen, statt sich selbst einzuschränken (fliegen). Ihr Schaden ist enorm. Auch Spitzensport gehört zu den schlimmsten Verursachern. Kennen Sie etwa einen einzigen Menschen, welcher sich dank Greta einschränkt? Vorbildfunktion hat noch nie etwas bewirkt. Es gibt nur eine einzige Lösung, welche wirksam etwas ändern könnte, indem man Umweltschutz als eine olympische Disziplin eröffnen würde. Die Goldmedaille erhält jener, welcher den tiefsten Energieverbrauch vorweist bei grösstem Allgemeinnutzen (z. B. Pflegepersonal). Sie, werte Leser, schweben in Lebensgefahr, wenn Sie einen Parasiten darauf aufmerksam machen, dass Zigaretten, Dosen und Feuerwerk nicht auf Strassen und Wiesen gehört. Wagen Sie es nicht, von Reitern eine Abgabe nach Verursacherprinzip zu fordern, wenn diese mit ihrem Pferd nach Amerika fliegen.

Toni Stocklin, Steinhausen