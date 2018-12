Wo der Ruderer vermisst wird, ist der See besonders tief

Der Mann, der seit Donnerstagmorgen auf dem Zugersee bei Walchwil vermisst wird, ist noch immer nicht gefunden. Auch am Freitag wird schon den ganzen Tag gesucht. Der See sei dort aber besonders tief. Beim See Club Zug hat man einen Verdacht bezüglich der Identität des Vermissten.