Openair Uferlos: Sommerfeeling am Ägerisee Die 6. Ausgabe von «Uferlos» lockte zahlreiche Besucher an den Seeplatz. Darunter auch eingefleischte Fans der beiden Musikbands. Martin Mühlebach

Eröffneten das «Uferlos» in Oberägeri: Famiglia Rossi. (Bild: Stefan Kaiser, 19. Juni 2019)

Sonne, Musik und gutes Essen sind die Zutaten für ein Openair, das inzwischen zur Tradition geworden ist. Den Auftakt machte bei schönstem Sonnenschein die vierköpfige Band «Famiglia Rossi» aus Basel. Mit einem rassigen Mix aus Musik und Gesang heizten die Heimweh-Italiener im Stil von canti populari die Stimmung an. Der Einsatz von unterschiedlichen Musik- und Rhythmusinstrumenten sowie die Einlagen von Massimo Rossi als Conférencier kamen beim Publikum gut an.

Von der entspannten Stimmung profitierten auch die jungen Musiker der Band «Tres Roots», was sich in der zunehmenden Tanzfreude der Besucher äusserte. Mit ihrem von der Sehnsucht nach Mexiko geprägten Sound verkörperten sie eine Mischung aus Sommerfeeling und Fernweh.

Ein multikulturelles Openair

Neben der Musik ist den Verantwortlichen die Verpflegung der Gäste ein Anliegen. Dafür zuständig ist das Team von El Toro. «Wir stecken viel Herzblut in diesen Anlass», sagte Hans Peter Müller von der Veranstaltungsgemeinschaft für Kultur gegenüber unserer Zeitung. Zentral sei es, gute Bands zu finden und für diesen Anlass zu verpflichten, welche die internationale Kultur repräsentierten, die inzwischen auch im Ägerital angekommen sei. Das kulinarische Angebot wird entsprechend angepasst und so kommen die Besucher in den Genuss von mexikanisch angehauchten Gerichten. Mit dem Blattmann- Bier von der Wissenschwändi ist seit den Anfängen aber auch ein einheimisches Getränk dabei, das im Offenausschank grossen Anklang findet.

Claudia Häusler, Kulturbeauftragte der Gemeinde Oberägeri, lobte die gute Zusammenarbeit mit El Toro. «Es ist für beide Seiten der wichtigste Sommeranlass», sagte sie zur Bedeutung von «Uferlos». Der Name stehe für ein vielfältiges musikalisches Angebot, bei dem die Qualität stimmen müsse, was immer mehr Besucher von auswärts anlocke. Andrea Iten war ein Beispiel dafür, dass es auch Einheimische darunter hatte. Von ihr, die in Sichtweite zum Seeplatz wohnt, wollten wir wissen, warum sie vor Ort war. «Es sind die Musik mit Niveau und die familiäre Atmosphäre, die ich sehr mag», beschrieb sie die Gründe ihrer Teilnahme.

Das Openair am Ägerisee hat im Kalender einen festen Platz, und zwar am Vorabend von Fronleichnam. Für das kommende Jahr ist es somit der 11. Juni 2020. Damit die Party trotz des oft launischen Juni-Wetters stattfinden kann, wird zunehmend mehr in den Regenschutz investiert, was sich auch diesmal wieder als notwendig erwiesen hat.