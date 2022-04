Leserbrief Optimal organisierte Hilfe Meinungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg

Wir als Kantonsratsmitglieder wurden nicht gewählt, um den Regierungsrat zu loben, sondern ihn und seine Arbeit zu überwachen und zu begleiten. Aber was der Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und weiteren involvierten Kreisen in Sachen Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine, namentlich in Risch und vorher auch in Menzingen, realisierten und realisieren, ist wirklich eindrücklich und vorbildlich.

Es sei mir erlaubt, in diesem Zusammenhang die Arbeit von Regierungsrat Andreas Hostettler besonders zu würdigen. Die optimal organisierte Hilfe zeigt, dass er die Direktion des Innern zielgerichtet führt. Weiter so!

Helene Zimmermann, Kantonsrätin FDP, Risch

Unsere Regierungen haben in den letzten Jahren nur zugeschaut bei der Missachten von Menschenrechten und den Diktatoren regelmässig den roten Teppich ausgerollt. Es wird Zeit, dass wir uns emanzipieren von Russland und vor allem China. Wir haben uns in Abhängigkeiten (Öl, Gas, Rohstoffe) begeben. Damit macht man uns erpressbar.

Es wird Zeit, dass wir mit erneuerbaren Energien beschäftigen und ausbauen sowie fördern mit Geld vom Bund. Es braucht jetzt sehr schnell Lösungen, wie wir unabhängiger werden von Energie und Produkten aus China. Uns werden noch einmal die Medikamente ausgehen, wenn wir wie bis jetzt die Rohstoffe in China beziehen. Jetzt braucht es mutige Entscheidungen, und zwar sofort.

Beat Stocker, alt Kantonsrat, Cham