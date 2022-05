Wer in der Schweiz nach dem Tod keine Organe oder Gewebe spenden will, muss dies künftig festhalten. Dies hat das Volk am 15. Mai 2022 entschieden.

Mit rund 60 Prozent Ja-Stimmen ist die Änderung des Transplantationsgesetzes klar angenommen worden. Bis auf den Kanton Schwyz haben alle Zentralschweizer Kantone «Ja» gesagt zur Widerspruchslösung bei der Organspende.

Die neue Regelung gilt frühestens ab 2024. Dies, weil zuerst Details zur Umsetzung im Verordnungsrecht geregelt werden müssen und weil ein Register aufgebaut und eine breite Kampagne zur Information der Bevölkerung ausgearbeitet werden muss.