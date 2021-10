Ortsplanung Hünenberg versucht sich am Wachstumsspagat Workshops enthüllen die Sehnsucht mancher Bewohnerinnen und Bewohner nach mehr und grösserer Bautätigkeit. Explodieren soll die Einwohnerzahl aber nicht.

Künftig könnte es in Hünenberg weniger Einfamilienhausidylle geben. Bild: Matthias Jurt (Cham, 8. Oktober 2021)

Das Symbol der künftigen Hünenberger Gemeindeentwicklung ist die Giesskanne – in widersprüchlichem Sinne. Denn einerseits steht sie für die von der Bevölkerung geäusserte Absicht, künftig Grünflächen und Artenvielfalt zu fördern. Andererseits steht sie für die Bereitschaft, die Natur durch Bautätigkeit einzuschränken. Und das grossflächig, also nach dem Giesskannenprinzip. Das führte Philipp Lenzi von einem Zürcher Planungsbüro kürzlich an einer Informationsveranstaltung im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision der Gemeinde aus.

Die Biodiversität und gleichzeitig das Bauen fördern; so lauten zwei der Erkenntnisse aus den zurückliegenden Workshops, an denen sich die Bewohner beteiligen konnten und die in besagter Veranstaltung präsentiert wurden. Dabei wurde klar: Die Einfamilienhauspflicht, wie sie in manchen Wohnzonen besteht, soll fallen. Stattdessen soll die Ausnützungsziffer leicht erhöht werden, um mehr Nutzung beziehungsweise mehr Wohnungen zu ermöglichen.

Rückläufige Einwohnerzahl

Der erhoffte Nebeneffekt: Der Überalterung entgegenzuwirken, die laut den Planern droht. Denn die Gemeinde gelte zwar als familienfreundlich und dörflich, doch die Statistik zeige «städtische Verhältnisse»: In Hünenberg würden heute in über 60 Prozent der Haushalte höchstens zwei Personen wohnen. Das sind aber offenbar kaum Paare mit Familienperspektive. Die Ausführungen von Projektleiter Philipp Lenzi lassen den Schluss zu, dass es sich dabei vielmehr um Senioren in Einfamilienhäusern handelt. Das gelte sowohl für den Dorf- als auch den Seeteil der Gemeinde.

Dies erklärt die Tatsache, dass im stark wachsenden Kanton Zug Hünenberg seit Jahren eine rückläufige Einwohnerzahl verzeichnet. Zu mehr Wachstum sollen auch umfassendere Erweiterungen in klar bezeichneten Gegenden beitragen, dies in Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Das sind die Gebiete Gartenstrasse, Schürmatt, Moosmatt im Dorf beziehungsweise Zythusweg und Langholz in Seenähe.

Der Kanton hat ein Ziel vorgegeben

Trotz aller Bereitschaft zur Abkehr von der Einfamilienhausidylle: Die Ergebnisse aus der Beteiligung der Bevölkerung zeigen, dass das Wachstum in Hünenberg moderat ausfallen und bei maximal 1600 neuen Einwohnern in den nächsten Jahren liegen soll. Zählt man diese zu den heute knapp 8800 Personen, kommt man den Vorgaben des kantonalen Richtplans für Hünenberg nahe. Jener rechnet bis 2040 mit 10'500 Einwohnern.

Als Alternative hatte das Planungsbüro in den Workshops eine nur auf wenige Gebiete konzentrierte Baustrategie mit bis zu 1900 zusätzlichen Einwohnern zur Diskussion gestellt. Dafür konnte sich nur eine Minderheit begeistern, was wohl auch damit zu tun hat, dass bei dieser Variante viele Grundeigentümer aussen vor gelassen würden.

Zythus-Areal: Keine Hochhäuser und keine Untätigkeit

Ein Kernstück der Vorwärtsstrategie präsentiert sich indes weiterhin konfliktbeladen: das Zythus-Areal im Seeteil. Seit Jahren wird um die Zukunft des heutigen Parkplatzes und Ökihofs gerungen. Die Bandbreite der Ideen reicht von Hochhäusern über einen Park bis hin zum Beibehalten der heutigen Situation. Am jüngsten Ortsplanungsworkshop im August, der von 70 Hünenbergerinnen und Hünenbergern besucht wurde, erntete dieses Thema am meisten Reaktionen.

Deren Auswertung zeigt laut den Planern: Weder Hochhäuser zu bauen noch nichts zu unternehmen, ist mehrheitsfähig. Der Konsens bestehe in einer Überbauung mit höchstens vier Geschossen sowie geringer Ausnützung. In der Fragerunde erntete der Planer Philipp Lenzi für diese Erkenntnis von Bewohnern, die die Workshopergebnisse anders interpretieren, Kritik. Er wies darauf hin, dass die Entwicklung des Zythus-Areals weiter vertieft werde und Diskussionsbedarf bestehe.

Letzteres gilt erfahrungsgemäss allgemein für die Ortsplanungsrevision. Der nächste Schritt dazu ist die Vorstellung des Raumentwicklungskonzepts im Frühjahr 2022. Anschliessend geht es an die Ausarbeitung konkreter Neuerungen, dank derer der Hünenberger Wachstumsspagat gelingen soll.