Leserbrief Ortsplanungen Ägerital auf dem Holzweg-Steg? «Die Seepromenade aufwerten», «Zuger Zeitung» vom 17. Juni

Wer wünscht sich nicht einen Holzsteg – und dann noch zum Flanieren über dem Wasser des Ägerisees. Wir schwimmen (laufen) ja im Ägerital nicht gegen den Strom. Alt und Jung, Sportler, Kinder, für jeden ein Erlebnis. Selbst eine Wasser-Jump-Anlage für die bikende Jugend scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Vielleicht liegt ja aus den Budgetüberschüssen beider Gemeinden auch noch ein Anlegesteg für das Kursschiff in Mittenägeri drin, direkt vor den beiden Einfamilienhäusern? Dort wäre auch der ideale Standort für ein schwimmendes Seecafé. Vor allem auch für diejenigen, denen es allenfalls auf dem Steg zufällig schwindlig geworden ist. Oder gibt es doch eher einen Steg wie im Zürichsee, von Hurden nach Rapperswil, mit gut ein Meter hohen, beidseitigen Geländern, mit freier Sicht auf den See? Freuen dürfen sich auch alle mit Kinderwagen, Rollstühlen, Rollatoren, Velos, Skateboards et cetera, die über die nötigen Bogenbrücken bei den zig Bootshäusern mit dem Auf und Ab so richtig auf ihre Rechnung kommen werden. Noch attraktiver wären da nur noch die vor allem aus Holland bekannten Zugbrücken, eine echte Attraktion für das Ägerital. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass dann das Polizeirettungsschiff vermehrt zum Einsatz kommen wird, hoffentlich mit einer direkt vor der Ausfahrt liegenden ferngesteuerten Zugbrücke, es eilt ja immer, wenn die Polizei ausrücken muss.

Bereits bei der letzten Ortsplanung wurde als Hauptattraktion für Unterägeri ein Holzsteg vom Birkenwäldli zum Strandbad Lido «verkauft». Heute haben wir weder den Weg an Land – er wurde aus dem Richtplan gestrichen– noch einen auf dem See. Sind wir doch auch froh, dass es noch Visionen gibt, auch wenn sie im wahrsten Sinne im Ägerisee baden gehen. Das Ganze hat doch noch etwas Positives. Dank der Ortsplanungen wissen jetzt endlich auch alle im Ägerital, dass wir an einem See wohnen.

René Ulrich, Unterägeri