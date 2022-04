Ortsplanungsrevision Stadttunnel, Verdichtung, Verkehr: Welche Themen beschäftigen die Stadt Zug am meisten? Die dritte öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision wurde vor kurzem abgeschlossen. Der Stadtrat legt nun die Resultate vor und ordnet die rund 250 Rückmeldungen ein.

Zum dritten Mal durften die Stadtzuger Bevölkerung, die Behörden, Parteien und Vereine sich im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision äussern. Dieses Mal drehte sich alles um «Räumliche Gesamtstrategie Zug 2040» und das «Konzept Mobilität und Freiraum». Welche Einwände und Wünsche hat die Öffentlichkeit und wo stimmt sie der Strategie vorbehaltlos zu? Diese Ergebnisse der Mitwirkung präsentierte der Zuger Stadtrat Mitte April.

Grundsätzlich ist die räumliche Gesamtstrategie laut Stadtrat von Bevölkerung und Vereinen sowie Parteien gut aufgenommen worden. Er schreibt: «Nur vereinzelt gingen gänzlich ablehnende Rückmeldungen ein.» Die Rückmeldungen beinhalteten meist themenspezifische Anträge für konkrete Anpassungen im Strategiepapier. Insgesamt sind 250 Hinweise und Anträge von 80 verschiedenen Mitwirkenden eingegangen.

Besonders viele Rückmeldungen hierbei gab es zu der räumlichen Gesamtstrategie 2040. Wobei die flächendeckende Mobilität, die nachhaltige Verdichtung und das lebendige Zentrum besonders bewegte. Allein in diesen drei Bereichen gingen 113 Rückmeldungen ein.

Stadttunnel führe zu einer städtebaulich «katastrophalen» Situation

Worum drehen sich jene Rückmeldungen? Beim lebendigen Zentrum drehten sich einige Anträge um den Zentrumstunnel. So verlangten mehrere Rückmeldungen auf jenen zu verzichten. Das Zentrumstunnel schaffe städtebaulich und aussenräumlich «katastrophale Situationen» und führe zu «Mehrverkehr und Mehrbelastung und Einbusse der Wohnqualität» im Bereich der Portale, so die Einwände. Andere werfen ein, dass das Tunnel dem Mobilitäts- und Freiraumkonzept widersprechen würden.

Allerdings gab es auch deutliche Befürwortungen des Tunnels. Bei der Detailplanung sei insbesondere auf die städtebauliche Ausgestaltung der Portale zu achten.

Der Stadtrat berücksichtigt, die Einwände gegen den Tunnel in der weiteren Planung nicht. Dies unter anderem deshalb, weil er essenziell für die mittel- bis langfristige Entlastung und Gestaltung des Stadtzuger Zentrums sei.

Zentrum mit tiefen Geschwindigkeiten?

Rückmeldungen bekommt die Strategie auch, was die Einführung von Verkehrszonen mit niedriger Geschwindigkeit betrifft. So will der Stadtrat laut Gesamtstrategie solche Zonen im Stadtzentrum einführen, damit das Zentrum attraktiver wird. Gewisse Mitwirkende wünschen sich aber noch mehr: Nicht nur das Zentrum soll mit niedrigem Tempo befahren werden, sondern das Stadtgebiet in einem grossflächigen, noch nicht näher definierten Bereich. Dies, um ein besseres Miteinander der Verkehrsformen zu ermöglichen.

Andere fordern, dass in diesen Zonen ein leistungsfähiger öffentlicher Verkehr berücksichtigt werden soll. Und wieder andere meinen: Solche Zonen brauche es nicht, denn sie führten zu erheblichen Rückstaus. Der Stadtrat verzichtet darauf, eine Ausweitung oder eine Aufhebung der Zone zu berücksichtigten.

Verdichtung nur mit gleichzeitiger Aufwertung der Aussenräume

Zur Verdichtung gab es unterschiedliche Rückmeldungen. Eine lautete, dass nicht nur zu verdichtende Gebiete festgelegt werden, sondern auch jene, die nicht verdichtet werden sollen. In anderen Anmerkungen heisst es, dass eine Verdichtung mit Mass anzustreben sei – «keine profitgesteuerte Baukultur». Bei einer Verdichtung sollen gleichzeitig attraktive Aussen- und Begegnungsräume entstehen. Ausserdem: «Es sei weniger zu verdichten. Auszonungen seien nicht auszuschliessen.»

Der Stadtrat erklärt in seiner Antwort, dass die Projekte in den Verdichtungsgebieten «mit einer hohen Sorgfalt» erarbeitet würden. Aber: Die Stadt Zug hat ihre Siedlungsgrenzen bereits vor Jahren definiert, Rück- beziehungsweise Auszonungen werden keine angestrebt.