Pandemie Corona-Impfung im Kanton Zug ab sofort für Jugendliche ab 12 Jahren möglich Ab sofort können sich auch Jugendliche ab 12 Jahren für die Corona-Impfung anmelden. Dies ist möglich, nachdem die Arzneimittelbehörde Swissmedic den Impfstoff von Pfizer/Biontech für diese Altersgruppe freigegeben hat.

(haz) Die umfassenden Abklärungen von Swissmedic haben ergeben, dass der Impfstoff von Pfizer/Biontech auch bei Jugendlichen ab 12 Jahren eine sehr gute Wirksamkeit zeigt. Der Kanton Zug öffnet laut Medienmitteilung der Gesundheitsdirektion ab sofort seine Impftermine in Übereinstimmung mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) auch für diese Altersgruppe.

«Wir begrüssen die differenzierte Empfehlung in der Impfstrategie und wollen allen Jugendlichen ab 12 Jahren die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen», wird Gesundheitsdirektor Martin Pfister in der Medienmitteilung zitiert. Die Impfungen für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren finden ausschliesslich am Impfzentrum in Baar statt.

Möglichst hohe Impfquote angestrebt

Covid-19-Erkrankungen verlaufen bei Kindern und Jugendlichen in den allermeisten Fällen problemlos. Die Impfung kann aber auch bei dieser Altersgruppe von grossem Nutzen für die gesamte Gesellschaft sein. «Um die Virusaktivität möglichst effizient zu reduzieren, sind wir auf eine hohe Durchimpfungsquote angewiesen», lässt sich Kantonsarzt Rudolf Hauri in der Mitteilung zitieren. «Jede geimpfte Person trägt dazu bei, weitere Ansteckungen und somit auch weitere schwere Erkrankungen zu verhindern. Zudem lassen sich mit der Impfung Erkrankungsfälle verhindern, welche zu belastenden Quarantänemassnahmen im Umfeld der Kinder und Jugendlichen führen können.»

Anmeldung erfolgt online

Die Anmeldung für die Impfung ist für alle Personen nach wie vor über die Website www.corona-impfung-zug.ch mit wenigen Mausklicks möglich. Die Ferienzeit stellt kein Hindernis dar; wenn der angebotene Impftermin nicht passt, kann er problemlos verschoben werden.