Pandemie Coronavirus-Mutation hat Hünenberg erreicht – eine Kindergartenklasse muss sich Massentests unterziehen Der gesamte Kindergarten Moos steht bereits seit ein paar Tagen unter Quarantäne – nun wurde die Virus-Mutation aus Südafrika festgestellt. Der Kindergarten Moos 2 soll am Dienstag getestet werden.

(lil) Auch der Kanton Zug ist nicht vor der mutierten Variante des Coronavirus gefeit. Nun hat die Mutation B1.351 – besser bekannt als die Mutation aus Südafrika – Hünenberg erreicht. Dies geht aus einem Elternbrief der Schulen Hünenberg vom Montag hervor. Entdeckt wurde die Mutation im Kindergarten Moos 2.

Der gesamte Kindergarten hat sich laut dem Schreiben bereits am 29. Januar in Quarantäne begeben. Vom südafrikanischen Virus weiss man seit Montagnachmittag. Für den Kindergarten Moos 2 ist für heute Dienstag eine Massentestung durch den Kantonsarzt verordnet worden. «Die Organisation ist im Gange, die betroffenen Familien werden direkt vom Schulleiter angeschrieben und aufgeboten», steht in dem Schreiben von Rektor Rolf Schmid.

Weiter versichert er, dass der Kontakt mit dem Contact-Tracing und dem Kantonsarzt aufrechterhalten werde, und dass die Schutzkonzepte an den verschiedenen Schulen «gewissenhaft und konsequent umgesetzt werden und auch greifen».

Im Schulhaus Eichmatt ist derzeit auch eine Klasse in Quarantäne (wir berichteten), vier befinden sich im Fernunterricht. Dort soll es sich gemäss Angaben der Gesundheitsdirektion Zug aber um keine der Mutationen handeln.

Update folgt...