Kolumne Papa war mein Schneiderlein Redaktorin Tijana Nikolic über ein fleissiges Helferlein für die Fasnacht.

Tijana Nikolic. Bild: Stefan Kaiser

Ich bin erst mit fünf Jahren aus Serbien in die Schweiz gekommen und hatte bis dahin keine Ahnung von Fasnacht. Den ersten Chamer Fasnachts­umzug muss ich wohl verpasst haben, denn ich kam damit erst in der Primarschule in Berührung. Da wurden Masken zu bestimmten Themen gebastelt, was mir eher suspekt war und ich versuchte zu umgehen.

Bis zur 3. Primarklasse: Da war es plötzlich cool, sich zu verkleiden und als Klasse am Fasnachtsumzug mitzulaufen. Unser lässiges Motto war Teppichmilben, die wir aktuell im Schulfach Naturlehre thematisierten. Wir bekleisterten also Ballone zu einem runden «Helm» und schnitten dann ein Loch rein, um mit dem Kopf reinzuschlüpfen. Dekoriert wurden die Masken mit gemalten Glupschaugen und Fühlern aus Pfeifenputzern.

Um das passende Gewand zur Maske musste sich jedoch jeder selber kümmern. Während die Eltern meiner Klassenkameraden Gewänder zusammennähten, meinten meine Eltern, das sei nicht nötig. Ich ging also als Einzige in normalen Kleidern an den Umzug und war bitter enttäuscht.

Diese Enttäuschung ging nicht spurlos an meinem Vater vorbei. Am nächsten Chamer Fasnachtsumzug ging meine Klasse als etliche Könige der Löwen verkleidet, weil der Film gerade voll in war. Wieder bastelten wir aufwendige Masken aus Karton und Kleister. Ohne meines Wissens kaufte mein Vater beigen Plüschstoff und legte eine Nachtschicht im Nähen ein. Das Kostüm mit Klettverschluss am Rücken lag am Morgen des Umzugs neben meinem Bett – ich machte Luftsprünge, als ich es sah. Von den Nähtalenten meines Vaters wusste ich bis dahin nichts. Er war in diesem Moment mein Held und alle bewunderten mein Kostüm, das sogar stilecht hinten einen Schwanz hatte.

Von da an musste er das gleiche auch für meinen jüngeren Bruder machen, als der Batman, Spiderman oder auch ein Löwe sein wollte. Das Nähen machte ihm nie richtig Spass. Unsere Freude über die Kostüme entschädigte ihn allerdings für all die Nadelpikser in seinen Fingern.

Dieses Löwenkostüm ist meine liebste Fasnachtserinnerung, die ich nie vergessen werde. Was enttäuschte Kinderaugen alles so bewirken können.