Die Parkplätze auf dem oberen Postplatz in Zug sind nun definitiv aufgehoben

Wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist, werden in der Herti zwei Strassen zu einer Tempo-30-Zone umfunktioniert. Zudem wird die 30er-Zone der Zeughausgasse, auf den Postplatz sowie in die Poststrasse hinein ausgedehnt. Die gesamte Eichwaldstrasse sowie An der Lorze sind neu eine Tempo-30-Zone. Die Zone beginnt jeweils an der Allmendstrasse. Gleichzeitig werden die Vortrittsregeln bei der Verzweigung An der Lorze und der Zufahrtstrasse zum Restaurant Freimann angepasst beziehungsweise geändert. Ausserdem gelten in dem Bereich neue Regeln fürs Parkieren. So dürfen Autos künftig nur noch auf den markierten Parkfeldern abgestellt werden. Mit dem Verschwinden der Parkplätze auf dem oberen Postplatz ist dieser neu Teil der Tempo-30-Zone der Zeughausgasse. Die Zone beginnt südlich wie bisher an der Ägeristrasse. Nördlich beginnt sie neu rund 60 Meter in der Poststrasse. In Richtung Westen endet die Zone bei der Einmündung in die Bahnhofstrasse. Gegen die vom Stadtrat angeordneten Signalisationsänderungen läuft im Moment noch die 30-tägige Beschwerdefrist. (kk)