Partei Aus der CVP wird im Kanton Zug Die Mitte Die Generalversammlung der Kantonalpartei ist mit dem bereits auf nationaler Ebene vollzogenen Namenswechsel einverstanden. Bereits haben auch verschiedene Sektionen den Parteinamen Die Mitte angenommen.

Den Namenswechsel hätte die CVP des Kantons Zug gerne schon früher vollzogen - die Coronapandemie und ihre Auswirkungen haben diesem Vorhaben allerdings einen Riegel geschoben. Umso erfreuter zeigte sich – nunmehr als Kantonalpräsidentin Die Mitte – Kantonsrätin Laura Dittli (Oberägeri), dass es nun geklappt hat. Die 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Delegiertenversammlung vom Dienstagabend, 2. Juni, nahmen die für den Namenswechsel notwendige Statutenänderung mit 87 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung an.

Neues Logo und neuer Name: Aus CVP wurde am 1. Juni 2021 Die Mitte Kanton Zug. Bild: Harry Ziegler (Oberägeri, 1. Juni 2021)

Einige Votanten offenbaren leichten Abschiedsschmerz

Bereits angekündigt haben einen Namenswechsel unter anderem die Ortsparteien Risch-Rotkreuz oder Stadt Zug, die den Namenswechsel mit dem Pflanzen eines Apfelbaums besiegelte. Das wird die Kantonalpartei nächstens auch tun - im Mittelpunkt des Kantons Zug. Den neuen Parteinamen führt auch die Junge CVP. Sie tritt seit Jahresbeginn erfolgreich unter Die Junge Mitte auf. Parteipräsidentin Laura Dittli gab offen zu, am Anfang der Diskussionen zum Namenswechsel skeptisch gewesen zu sein. Überzeugt habe sie schliesslich, dass auch unter neuem Namen die bewährten Inhalte vermittelt werden können. Im Kanton Zug dürfte der Namenswechsel allerdings etwas leichterfallen als in anderen. Die Diskussion um das Religiöse im C wurde im Kanton Zug nie wirklich heftig geführt, so Dittli. Und schliesslich ändere der Name nichts an der Funktion als staatstragende Partei. Der Name spiele sicher eine Rolle, wichtiger aber sei doch die Politik.

Regierungsrätin Silvia Thalmann befürwortete, den Schritt, den die Mutterpartei gegangen ist, nun auch nachzuvollziehen. Der Namenswechsel sei wie eine Türe, die aufgeht und den Zugang zur Partei erleichtert.

Kantonsrat Jean Luc Mösch (Cham) hat nichts gegen einen Namenswechsel an sich, wie er sagte. Er mache jedoch ein Fragezeichen hinter die Namenswahl. Eine erfolgreich eingeführte Marke wie die CVP abzuschaffen und durch einen eher sperrigen Namen zu ersetzen, sei in seinen Augen mindestens fragwürdig. Er akzeptiere aber selbstverständlich den demokratischen Entscheid.

Kantonsrat Michael Felber (Zug) warnte davor, sich Illusionen hinzugeben. Natürlich werde es Austritte geben. Mittlerweile habe die Stadtpartei aber acht Eintritte zu verzeichnen. Viele warteten zu, bis der Name definitiv geändert werde.

Der Präsident der Mitte Schweiz, der Oberägerer Nationalrat Gerhard Pfister, erläuterte, weshalb die CVP-Politik als Die Mitte sich nicht ändern werde. Geändert werde die Zugangsschwelle. Die Politik der CVP werde so über die Stammlande hinaus wählbar.