Vereine/Verbände Partei erweitert Vorstand während dem Wahlkampf Die Mitte Baar wählte während ihrer Generalversammlung zwei neue Vorstandsmitglieder.

Die Mitte Baar führt ihre Generalversammlung traditionellerweise in Betrieben und Unternehmen in der Gemeinde Baar durch. Dieses Jahr genoss sie Gastrecht bei der Lenz Garten AG in der Chrüzegg. Dabei wurden die rund 50 Parteimitglieder von Patrick Lenz (Lenz Garten AG) und Manuel Lenz (martin Lenz ag) auf dem Chrüzegg-Areal herzlichst begrüsst und sie durften gleich zu Beginn spannende Einblicke in diese beiden Baarer Unternehmen sowie ihre Zukunftsprojekte gewinnen.

Danach genehmigten die anwesenden Mitglieder der Mitte Baar an der Generalversammlung unter anderem die Jahresrechnung und den Jahresbericht. Beide Traktanden bewiesen, dass die Baarer Lokalpartei auch in einem Wahljahr auf gesunden Füssen steht und den zukünftigen Herausforderungen zuversichtlich entgegensehen darf.

Abschliessend wurden mit Sara Pfyl-Döbeli und Ivan Abramovic zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Ivan Abramovic übernimmt dabei von Thomas Imbach das Ressort Kommunikation und Sara Pfyl-Döbeli wird neu zusätzlich mit Alain Hettinger das Ressort Veranstaltungen führen.

Für die Mitte Baar: Ivan Abramovic