Pause Das Festival Zuger Filmtage macht ein Jahr Pause – damit der Vorstand an neuen Versionen für die Zukunft tüfteln kann Das OK wird in diesem Jahr seine Ressourcen bündeln und anstatt der regulären Festivalausgabe mit einem kulturellen Spezialprogramm präsent sein.

Bereits seit sieben Jahren sorgt der Verein Zuger Filmtage für Schweizer Filmkultur in Zug. Das OK ziehe eine positive Bilanz, wie Vorstandsmitglied und künstlerischer Leiter des Festivals Thomas Slatter in einer Medienmitteilung schreibt: «Wir dürfen auf ein treues Kinopublikum zählen und jedes Jahr erreichen wir dank einer Vielzahl an neuen Initiativen und Programmpunkten neue Publika, vor allem auch junge Kulturinteressierte – das freut uns sehr.»

Jetzt sei es an der Zeit, die Strukturen zu überdenken, denn der Vorstand strebt eine nachhaltige Professionalisierung des Organisationskomitees und damit eine langfristige Sicherstellung des Festivals an.

Weiterentwicklung als Filmfestival in der Zentralschweiz

Das Festival hat ein erfreuliches Wachstum in den letzten Jahren erfahren. Ebenfalls konnten Beziehungen zu Partnern der Filmindustrie und Sponsoren gefestigt werden. «Darauf wollen wir aufbauen und diverse Gespräche mit kulturellen Institutionen in Zug und der Zentralschweiz führen», wird Vereinspräsident Raphael Willi zitiert. Die Zuger Filmtage möchten junge Filmschaffende fördern, dem Schweizer Film eine Plattform bieten und mit den gezeigten Filmen den Dialog über unterschiedliche Themen anregen.

Damit diese Ziele auch künftig erreicht werden können, nutzt der Vorstand das Jahr 2022 ohne Festival, um ein motiviertes und dediziertes Team sowie geeignete Branchen‐ und Finanzpartnern zu finden. So können die Zuger Filmtage auch in Zukunft bestehen bleiben und effektiv für mehr kulturelle Vielfalt einstehen.

Das Festival bleibt präsent

Für die Sommer‐ und Herbstmonate wird zurzeit an einem Spezialprogramm gearbeitet. «Wir möchten trotzdem auch in diesem Jahr unsere Mission im Kern erfüllen und Zugerinnen und Zuger im 2022 begeistern und junge Filmschaffende fördern», so Eveline Stalder, die Festivalleiterin. Deshalb darf man sich dieses Jahr auf ein abwechslungsreiches Spezialprogramm freuen.

Mehr Informationen gibt es zu gegebener Zeit via Newsletter und Social Media der Zuger Filmtage. Allgemeine Informationen sind auf der Homepage www.zugerfilmtage.ch zu finden. (cro)