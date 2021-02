leserbrief Perfekt organisiert Zum Betrieb des Impfzentrums

Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Impfzentrums in Baar bedanken. Die Lokalität ist gut per ÖV erreichbar, die Betreuung freundlich, alles hat einwandfrei geklappt. Ich bin froh, konnte ich mich so schnell impfen lassen.

Gerda Richner, Steinhausen