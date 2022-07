Bundeslager Dank diesem Menzinger kann das riesige Pfadi-Bundeslager am Samstag starten Das Wallis hat es Samuel Hofmann während der Vorbereitungen so sehr angetan, dass er letztes Jahr dorthin zog – und mittlerweile als Geschäftsführer des Gommer Tourismus-Büros amtet.

Angekommen im Goms, aufgewachsen in Menzingen: Samuel Hofmann. Bild: Valais/Wallis Promotion

Es ist das grösste Pfadilager, welches die Schweiz je gesehen hat: das Bula (Bundeslager) im Goms. Morgen reisen rund 30’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt ins Wallis, um ihre Zelte aufzuschlagen. Während zweier Wochen sollen sie gemäss der offiziellen Website «die Vielfalt der Schweiz entdecken, bei Abenteuern ihre Grenzen überwinden, sich bei Spiel und Sport in der Natur bewegen und Freundschaften fürs Leben schliessen».

Mitten unter ihnen: der in Menzingen aufgewachsene Samuel Hofmann. Der 32-jährige Pfadfinder hat die klassischen Stufen der Organisation durchwandert und es bis zum Co-Lagerleiter des Bundeslagers geschafft.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

«Wir haben bei null angefangen», sagt Hofmann, der 2017 von der Pfadibewegung Schweiz als Leiter gewählt wurde und sich somit gegen sieben andere Kandidierende durchsetzte. «Da das Lager nur alle 14 Jahre stattfindet, ist die Chance klein, dass du zum richtigen Zeitpunkt das passende Alter und genügend Zeit für die Leitung mitbringst.» Umso mehr habe er sich gefreut.

Bald darauf erhielt er zur Unterstützung eine weitere Pfadfinderin an die Seite gestellt. Gemeinsam machte sich die Co-Leitung auf, Personal zu rekrutieren und einen passenden Lagerplatz zu suchen. Ehrenamtlich. Für den geeigneten Ort schrieben sie per Brief alle Stände-, National- und Regierungsräte an. Unter den 20 Angeboten machte schliesslich Goms das Rennen.

Nach einem Jahr war das Team bereits 150 Personen stark – ein kleines Unternehmen. Zu den grössten Herausforderungen zählten die Auswirkungen von Corona: «Zusätzliche Unsicherheiten, zusätzliche Sitzungen, Angst, Entscheidungen zu treffen.» Schliesslich musste die Co-Leitung das Bula von 2021 auf 2022 verschieben.

Was nicht immer einfach war: in der basisdemokratisch organisierten Pfadi einen Konsens zu finden. Dabei spielte auch die Kultur eine Rolle: «Ganz nach dem Klischee wirkten die Pfadis aus der Deutschschweiz sehr strukturiert, während jene aus der Romandie viel Lebensfreude reinbrachten.»

Und wie gelang es ihm, während der fünfjährigen Vorbereitungszeit nicht die Motivation zu verlieren? «Daran zu denken, dass der Weg das Ziel ist», so der 32-Jährige. Die zwei Wochen würden so schnell vergehen, dass man gar nicht alles aufsaugen könne.

Das eine führt zum anderen

Die Mitwirkung beim Bula führte im Leben des gebürtigen Zugers zu grossen Veränderungen.

2018 begann er, den in Frage kommenden Lagerplatz im Goms auszukundschaften. «Ich war mir sicher, dass er es nicht in die engere Auswahl schaffen würde – nur Berge und ein Bahnhof.» Schliesslich findet er aber immer mehr Gefallen am Ort, verbringt mit seiner Frau Manuela seine Ferien dort: Campen, Langlaufen, Wandern.

Das Paar entschied sich vergangenes Jahr, dort zu leben. Der studierte Tourismusfachmann und Betriebsökonom malte sich aus, vorerst seiner Tätigkeit als Co-Lagerleiter nachzugehen und nebenbei wie bisher seinen Job als Eventmanager im Homeoffice zu pflegen.

«Ich war mir sicher, dass sich danach wieder ein Türchen öffnen würde.» Und prompt ging eines auf: Obergoms Tourismus suchte einen Geschäftsführer. Samuel Hofmann erhielt den Job und wechselte beim Bula «schweren Herzens» von der Co-Leitung in den Vorstand.

«Ich kann dem Goms die Pfadi und die Pfadi dem Goms näherbringen», sagt der 32-Jährige, schon ganz im neuen Job angekommen. In den nächsten Tagen muss er zwar arbeiten, wird jedoch nach Feierabend auf dem Gommer Lagerplatz anzutreffen sein – und Pfadis aus der ganzen Welt kennen lernen.