Zuger Vereine Pfadiluft riecht besonders gut Trotz der besonderen Umstände im laufenden Jahr wurde vergangenen Samstag der jährliche Schnupper­anlass der Pfadi Kanton Zug durchgeführt.

Bastel-Schnupper-Kennenlern-Anlass der Zuger Pfadi-Abteilungen. Bild: PD

So hatten alle Abteilungen individuelle und altersgerechte Aktivitäten organisiert. Dabei konnten zahlreiche interessierte Kinder und Jugendliche Pfadiluft schnuppern und erfahren, was diesen Verein so einzigartig macht. Beim Wettbewerb für den Modellbau eines neuen Pfadiheimes konnten die Teilnehmenden nebst Geschicklichkeit und Ausdauer auch ihre Kreativität unter Beweis stellen und einen spannenden Nachmittag erleben.

Freundschaften fürs Leben

Die Pfadi ermöglicht Kindern und Jugendlichen einmalige Erlebnisse in der Gruppe, unvergessliche Lagertage in der Natur und abenteuerliche Aktivitäten am Samstagnachmittag oder an einem ganzen Wochenende. Pfadis knüpfen Freundschaften fürs Leben und lernen früh, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

In der Pfadi sind alle willkommen, unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion. Deshalb ist die Pfadi mit über 48000 Mitgliedern die grösste Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz. Die sieben Abteilungen der Pfadi Kanton Zug zählen über 1450 aktive Mitglieder. Alle, die nicht dabei sein konnten, sind jederzeit herzlich willkommen, einmal an einer Aktivität zu schnuppern. Infos finden sich unter www.pfadikantonzug.ch. Allzeit bereit!

