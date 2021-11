Handball Die Zugerinnen haben ihre Pflicht erfüllt In der Meisterschaft sind die Spielerinnen des LK Zug auf Kurs, im Europacup hingegen braucht es einen Exploit.

Die Zuger Handballerinnen müssen zeigen, was sei können - wie hier Svenja Spieler (blau) gegen Yellow Winterthr (gelb). Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Die SPL1 Handballerinnen des LK Zug erfüllten am Mittwochabend im Meisterschaftsspiel gegen die HV Herzogenbuchsee die Siegespflicht. Die Spielerinnen von Trainer Christoph Sahli besiegten die Bernerinnen verdient 38:30 (19:14). Erfolgreichste Werferin in der heimischen Sporthalle vor 125 Fans war Zugs Celia Heinzer mit 13 Treffern.

Damit haben die Zugerinnen die Tabellenführung nach dem achten Spieltag wieder übernommen, allerdings hat der LKZ ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Weiter geht es in der Meisterschaft am Mittwoch (20.45, Egelsee) bei Kreuzlingen.

Im Europacup gegen Holland

Am Wochenende bestreiten die Zugerinnen anlässlich der 3. Runde des Europacups das Hinspiel gegen das Team Handbal Venlo aus Holland. Zugs Trainer Sahli sieht sein Team nicht chancenlos: «Unser Gegner ist ein Topteam aus Holland, die aktuell den ersten Rang belegen. Sie sind Favorit, da ihre Liga stärker einzustufen ist als die SPL1. Unsere Chancen sehe ich bei 40:60.» Dennoch glaubt der Aussenseiter an seine Möglichkeiten. Sahli weiter: «Wir wollen sie fordern und wenn wir zweimal an unser Limit gehen, können wir es schaffen. Ich traue meiner Equipe ein Exploit zu, wenn alle Puzzleteile stimmen.» Das Hinspiel wird am Samstag (18.00, Sporthalle) in Zug ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Holland.