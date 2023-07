Kontroverse Phänomen Tofu: eine Frage des Geldes oder des Geistes? Unsere Redaktorin und unser Redaktor sind sich uneins Am Mittwoch ist der Tag des Tofu. Über das Sojaprodukt scheiden sich die Geister – auch in der Redaktion.

Marco Morosoli

Im Zuge der Ernährungsrevolution machte Tofu viel Boden gut. Jeden Tag Fleischprodukte zu konsumieren geht auch für den Mittelstand ins Geld. Tofu ist inzwischen aber auch nicht mehr der weisse Klumpen mit null Geschmack.

Ich weiss nicht mehr, wann ich zum ersten Mal Tofu gegessen habe. Es muss in einer Zeit gewesen sein, in der ich noch bei meinen Eltern wohnte. Meine Mutter liess mit dem Tofu einen Versuchsballon steigen. Einmal und nie wieder, war der allgemeine Familien-Tenor nach der Verkostung. Negativ ins Gewicht fiel einerseits die Form des Sojaproduktes und andererseits der Geschmack. Ich spreche hier nur für mich, aber ich stehe dazu: Die weissen Tofu-Dinger hatten keinen Geschmack.

Aber es gibt ja die Liebe auf den zweiten Biss. Dieser bin ich restlos erlegen. Ein Essensstand im Freiruum, wo Poké-Bowls zubereitet werden, machte mich zu einem Tofu-Liebhaber. Ein wichtiger Bestandteil dieser Mahlzeit, die auch mit Lachs funktioniert, ist Tofu. Eine gute Soja-Sauce dazu, und ich bin glücklich.

Das hängt auch mit der Herkunft dieser Bowls zusammen: Sie stammen von der Inselgruppe Hawaii. Nur schon dieser Name ist für mich wie Musik in den Ohren. Klischee hin oder her: Hawaii ist für mich ein Sehnsuchtsort. Das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich Kona-Kaffee trinke. Da rutschen die Engelchen regelrecht die Speiseröhre hinunter. Tofu oder einfach etwas, das mit Hawaii zu tun hat, sorgt bei mir für beste Laune. Fleisch esse ich schon, aber als Single muss dessen Einsatz ein wohl überlegtes Ereignis sein. Tofu hingegen lässt sich perfekt portionieren und ist nicht schon am nächsten Tag – wie Fleisch – reif zur Entsorgung.

Kristina Gysi

Um das vorneweg zu nehmen: Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Tofu. Es ist schön, wie viele Leute Gefallen daran finden. Selbst ein guter Freund von mir – er ist leidenschaftlicher «Fleischfresser» – hat mir letztens von einer Zubereitungsart erzählt, die «sogar dir schmecken würde». Und seit ich selbst kein Fleisch mehr einkaufe, landen regelmässig diverse Alternativen wie Vegi-Nuggets oder veganer «Thunfisch» auf meinem Teller.

Aber Tofu? Nach der Meinung vieler schmeckt das Sojaerzeugnis ohne Marinade nach absolut gar nichts. Ich finde aber, es schmeckt sehr wohl nach etwas: Haben Sie als Kind auch auf Bleistiften rumgekaut? Genau. Karton habe ich mir zwar noch nie in den Mund gesteckt, könnte mir aber vorstellen, dass auch dieser ähnlich schmeckt.

Geniessbar wird Tofu also erst mit der richtigen Marinade. Das Produkt selbst macht dann nur noch der Biss aus. Man müsste demnach meinen, dieser sei himmlisch gut. Aber ein guter und bissfester, nicht auf den Zähnen quietschender Tofu ist unter den Fleischalternativen wie ein Dyson unter den Staubsaugern: zwar gut, aber sündhaft teuer.

Hinzu kommen nicht ganz unwichtige Argumente wie Inhaltsstoffe und Herstellung. In Sojabohnen sind einerseits hormonähnliche Substanzen (Phytoöstrogene) enthalten, die das Sexualverlangen in Mitleidenschaft ziehen können. Und: Pro Kilo Sojabohnen werden zwischen 1400 und 1800 Liter Wasser benötigt. Das ist mehr als für den Anbau von Getreide.

Weniger Lust auf Sex und noch mehr Dürre? Dann verwende ich meine super Marinade lieber für den Blumenkohl.