Vereine/Verbände Podium an der Kanti Zug Die drei Zuger Regierungsratskandidatinnen kreuzten die rhetorischen Klingen an der Kanti Zug.

Die Debatten verliefen zum Teil sehr emotional. Bild: PD

Wahlkampfstimmung an der Kanti Zug! Zahlreiche Schülerinnen und Schüler fanden sich kürzlich über den Mittag in der Aula der Kantonsschule Zug zu einer Podiumsdiskussion ein. Sie waren gespannt auf die Ausführungen von Laura Dittli (die Mitte), Tabea Zimmermann Gibson (die Alternative-die Grünen) und Tabea Estermann (Grünliberale Partei), die alle neu in die Zuger Kantonsregierung gewählt werden möchten.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde durften die drei Politikerinnen innert zwei Minuten ihre politischen Schwerpunkte definieren. Im Verlauf der Diskussion überraschte die junge Zuhörerschaft mit teils pointiert formulierten Fragen zu aktuellen Themen wie bezahlbarer Wohnraum für Junge, Energiekrise, Fachkräftemangel und Finanzen. Themen von hoher Brisanz und Herausforderungen – auch für den Kanton Zug. Recht emotional verlief die Debatte über die zu erwartende Energiekrise und die vom Bundesrat eingeleitete Stromkampagne. Für Tabea Zimmermann Gibson ist jede nicht verwendete Kilowattstunde die günstigste, Laura Dittli appellierte an ein planvolles Vorgehen ohne Verbote und Tabea Estermann erinnerte an das Verursacherprinzip, dass Personen, die mehr Strom brauchen, mehr bezahlen sollen.

Moderiert wurde der Anlass von Jill Nussbaumer (Kantonsrätin FDP) und Levin Freudenthaler (Juso), unterstützt haben sie Schülerinnen und Schüler des Kurses «Jugend debattiert». Abgerundet wurde der gelungene Anlass mit dem von verschiedener Seite mehrfach geäusserten Appell, sich gründlich zu informieren und unbedingt vom Grundrecht des Wählens Gebrauch zu machen.

Für die Kantonsschule Zug: Florian Horschik