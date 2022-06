Podiumsdiskussion Die Zuger Wirtschaft boomt – reicht das, um als erfolgreicher Kanton zu gelten? Drei Gäste diskutierten an einer Veranstaltung des Ambassador Clubs darüber, was einen erfolgreichen Kanton ausmacht – und warum dafür mehr nötig ist als tiefe Steuern.

Der Kanton Zug boomt wirtschaftlich und seit vielen Jahren erfolgreich. Doch wo hat er Potenzial zur Verbesserung? Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2021)

Warum ist der Kanton Zug so erfolgreich? «Wegen der Landschaft und des Sees», «Die Kinderbetreuung ist fantastisch, Beruf und Familie lassen sich vereinbaren», «Zug ist die weniger hektische Variante von Zürich», «Wegen der tiefen Steuern», «Weil hier tolle Menschen leben». So eine Handvoll Antworten, welche Zugerinnen und Zuger in einer Strassenumfrage gaben. Präsentiert wurden diese Ansichten am Dienstagabend am Interclubanlass des Ambadassor Clubs Zug.

In der folgenden Podiumsdiskussion im Steinhauser Zentrum Chilematt diskutierten Ständerat Matthias Michel (FDP), Fernsehmoderator Röbi Koller und Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer Karin Kofler darüber, worin der Erfolg besteht und wo noch Lücken geschlossen werden müssen. Ziel sei eine kritische Auseinandersetzung mit dem Erfolgsbegriff, sagte der Präsident des Ambassador Clubs Zug-Land, Alexander Beck. Ladina Spiess moderierte die Podiumsdiskussion.

Zug ist erfolgreich im schweizweiten Vergleich – ausser bei den Mieten

Schon im einleitenden Referat zeigte Matthias Michel auf, dass Erfolg per se kein Begriff ist, der sich auf eine Messgrösse herunterbrechen lässt. Erfolg kann sich auf wirtschaftliche Stärke, Zufriedenheit der Bevölkerung, funktionierende Institutionen oder den Sport – jüngst allen voran der EV Zug – beziehen.

Der Kanton, so der ehemalige Zuger Regierungsrat, gehöre im schweizweiten Vergleich bezüglich der genannten Punkten zu den Spitzenreitern: höchste Lebenserwartung bei den Männern, finanziell stark aufgestellt und wirtschaftsfreundlich. Einzige bekannte Ausnahme, bei welcher der Kanton Zug unterdurchschnittlich abschneidet: die Mietpreise. Dennoch: Zug sei ein Boom-Kanton.

Mehr Distanz erwünscht

Pragmatisch und dynamisch? Definitiv, fand Karin Kofler in der anschliessenden Podiumsdiskussion. In Zug habe man gerade in der Wirtschaft und Politik eine starke Community. Was einerseits toll sei, andererseits manchmal auch etwas eigenartig anmute. So, als gehöre man zum «erlauchten »Teil.

«In meiner Arbeit erlebe ich ab und an, dass es nicht immer erwünscht ist, ein zweites Mal nachzufragen und auch kritisch und mit Distanz auf das eigene Schaffen zu blicken», schilderte Kofler. Eine «Beisshemmung» herrsche vielerorts. Aber gerade die kritische Distanz halte sie für wichtig. Michel war aber wichtig zu betonen: Unter dem Deckel der Kleinheit wird im Kanton Zug nicht gemauschelt.

Auch Moderator Röbi Koller beschrieb Communitys im Kanton Zug, er wisse aus Berichten der Zuger Bevölkerung aber, dass man jene als zweigeteilt wahrnehme wegen der Expats, die manchmal nur kurz in Zug blieben. Dem hielt Michel entgegen, dass es doch Vereine mit einer guten Durchmischung gebe, was den Erfolg des Kantons begründe.

Mehr Nachhaltigkeit und Frauen in Führungspositionen

Der Kanton boomt – doch was braucht er, um erfolgreich zu bleiben, wollte die Moderatorin des Abends, Ladina Spiess, wissen. Ich würde gerne überrascht werden, sagte Koller. Kofler hatte konkretere Vorstellungen: Das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch die Dekarbonisierung der Industrie, muss intensiv bearbeitet werden.

Ausserdem brauche es mehr Frauen in Führungspositionen. Laut Koflers Einschätzung hinkt Zug in diesem Bereich noch nach. Frauen müssten im Kanton noch mehr Zugang zu erfolgversprechenden Netzwerken haben.