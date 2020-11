Podiumsdiskussion mit Zuger Unternehmern: Kann Wirtschaftswachstum nachhaltig sein? Vertreter aus Zuger Firmen und Politik diskutierten darüber wie Wirtschaft und Nachhaltigkeit vereinbar sind. Organisiert wurde die Podiumsdiskussion von der Zuger Wirtschaftskammer.

Vertreter aus Zuger Politik und Wirtschaft diskutierten über Nachhaltigkeit. Bild: PD

Wachstum und Nachhaltigkeit, ist das vereinbar? Darüber unterhielten sich am Dienstagabend vier Vertreter aus der Zuger Politik und Wirtschaft an der Podiumsdiskussion der Zuger Wirtschaftskammer. Teilgenommen haben via Zoom auch über 100 Interessierte, die die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen. Der Tenor der Gäste zur Frage Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit: Ja, das ist nicht nur möglich, sondern notwendig für ein langjähriges Bestehen eines Unternehmens.



Daniel Bossard, CEO der Bossard Group, führt aus: «Nachhaltigkeit ist in einem Familienunternehmen wie dem unseren für das Wachstum stets wichtig. Sowohl im sozialen Bereich als auch im Bezug auf die Umwelt.» Als Nachhaltigkeit im Sozialen beschreibt er die Wohlfahrt der Mitarbeiter, die in der Bossard Group gewährleistet werde mit einer Gewinnbeteiligung, und zum Umweltfaktor gehören für ihn neben dem Umweltschutz auch gute Produktionsbedingungen.

Ins selbe Horn stösst auch Adrian Risi, SVP-Kantonsrat und Präsident des Verwaltungsrats der Risi Immobilien. «Überlebt hat unser Unternehmen so lange, weil wir nachhaltig gearbeitet haben. Heute verbraucht eine Baumaschine noch halb so viel Diesel wie in den Anfängen», erklärt er und fügt an: «Die Bedeutung von Nachhaltigkeit verändert sich aber. Heute geht es mehr um die CO2-Bilanz.»

Rahmenbedingungen müssen stimmen

In der Baubranche ist die Notwendigkeit von Wachstum offensichtlich. Das betonte Jan Jenisch, CEO von LafargeHolmic. «Seit zwei, drei Jahren arbeiten wir deshalb intensiv an neuen Produkten, die nachhaltig sind.» Weshalb erst seit dann, hakt Moderatorin Marina Villa nach. Jenisch antwortet schlicht: «Die Nachfrage muss auch gegeben sein. Jene und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben in den letzten Jahren angezogen.» Man sei sich bewusst, dass man als einer der grössten Baustoffproduzenten in der Pflicht sei, diesbezüglich voranzuschreiten.



Nach den Widerständen gefragt, nimmt er aber auch andere in die Pflicht. «Damit wir nachhaltig bauen können, müssen die Rahmenbedingungen dafür gegeben heissen. Will heissen, wenn das Ziel sein soll, mit mehr rezyklierten Baustoffen arbeiten, muss das gesetzlich möglich sein», erklärt er. In der Schweiz klappe das bereits sehr gut, europaweit sieht er noch Potenzial.

Im Gespräch involviert ist auch Klemens Iten, ETH-Student und Co-Präsident der jungen kantonalen GLP. Grundsätzlich stimmt er den Unternehmern zu, doch er zeigt sich kritischer. «Eine Vielzahl von Firmen arbeitet noch nicht von sich aus nachhaltig. Um solche schwarzen Schafe zu massregeln, braucht es klare Bestimmungen, wie Nachhaltigkeit bei Wirtschaftswachstum umgesetzt werden soll», findet er. Er stellt sich damit teilweise gegen die Unternehmer, die eine möglichst liberale Gesetzgebung fordern und wenige Eingriffe in ihre Geschäftstätigkeit wollen. Adrian Risi formuliert es so: «Die Unternehmen tragen die Verantwortung und das ist gut so. Sie wissen, was sie tun.» Eine Überregulierung sei nicht zielführend.

Gesprochen wurde besonders darüber, was bereits gut funktioniert. Marina Villa will deshalb wissen, was noch besser gemacht werden könnte. «Tue Gutes und sprich darüber», so Daniel Bossard. «Wie erwähnt wurde bereits in der Vergangenheit schon nachhaltig gearbeitet. Nun muss man das aber konkret an die Öffentlichkeit tragen.»

Überdies sollen Investitionen in Nachhaltigkeit im Verhältnis stehen, so investiert die Bossard Group beispielsweise in abbaubare Verpackungsmaterialien. Effizienter, nachhaltiger und produktiver investieren, findet auch Risi. Und Klemens Iten wünscht sich für die Zukunft in Bezug auf Wachstum, dass weniger mehr ist.