Leserbrief Polemik statt Argumente Zur Kontroverse um die Corona-Impfungen

Wir erinnern uns gut: Praktisch mit dem ersten Corona-Impf-Stich meldete sich eine kleine, aber sehr lautstarke Gruppe von Impfverweigerern. Sie zelebrierten vom ersten Tag an eine angebliche Benachteiligung und Diskriminierung, nicht klar, ob aus weltanschaulichen, politischen, religiösen, rassistischen, sexistischen oder wer-weiss-aus-was-für-Gründen.

Der Erfolg ist bekanntlich nicht ausgeblieben: Selbst in vereinsinternen Kreisen darf man nicht mehr bekanntgeben, wer geimpft ist. Das Zertifikat informiert nicht darüber, ob die betreffende Person eine Ansteckung überstanden hat, durch eine anerkannte Impfung immunisiert wurde oder nur für den Moment als Corona-getestet negativ gilt.

So entsteht für alle Geimpften eine negative Solidarität mit den Impfverweigerern: Auch wer sich maximal hat schützen lassen, muss das ganze Maskentheater mitmachen – nicht für zusätzlichen Schutz, sondern um zu verhindern, dass die Ungeimpften in der Öffentlichkeit erkannt werden. Von den Demonstrantinnen und Demonstranten hätte ich gerne mehr als Lärm, Verkehrsbehinderungen und Sachbeschädigungen erlebt. Mich würde beispielsweise brennend interessieren, wer die fortgesetzten Gratistests für die Impfverweigerer zahlen soll – wohl der «Mittelstand», um beim Schlagwort der letzten Abstimmungen zu bleiben. Welche Beschränkungen im Flugverkehr akzeptieren die Impfverweigerer, damit nicht jede irgendwo auf der Welt aufgetauchte neue Covid-Variante gleich in die Schweiz eingeschleppt wird? Haben die Impfverweigerer eine Kasse bereitgestellt, welche jene entschädigt, die wegen eines durch Impfverweigerer geschaffenen Ansteckungsherds am Arbeitsplatz in die Quarantäne geschickt werden oder gar die Stelle verlieren?

Jürg Röthlisberger, Cham