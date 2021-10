Politik Andreas Koltszynski will für die Mitte Unterägeri in den Gemeinderat Die Partei hat den 46-Jährigen am Montagabend für den frei werdenden Gemeinderatssitz nominiert.

Andreas Koltszynski. Bild: PD

Die Mitte Unterägeri hat am Montag, 18. Oktober, anlässlich der Nominationsversammlung einstimmig Andreas Koltszynski zur Wahl für den frei werdenden Gemeinderatssitz nominiert, wie die Partei mitteilt.

«Die Mitte Unterägeri freut sich, der Stimmbevölkerung mit Andreas Koltszynski (46) eine bestens ausgewiesene, sympathische Persönlichkeit zur Wahl in den Gemeinderat vorzuschlagen», heisst es in der Mitteilung. Andreas Koltszynski ist aufgewachsen in und Bürger von Unterägeri. Zusammen mit seiner Frau Martina hat er drei Söhne: Aurel, Ilias und Julian. Mit seiner Ausbildung als Turn- und Sportlehrer, Linienpilot bei der Swiss, seinen Zusatzausbildungen in Betriebswirtschaft, Mathematik und CAS Public Management an der Hochschule Luzern sowie seiner aktuellen beruflichen Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung des Kantons Zug bringe er viel Wissen, Erfahrung und Netzwerk mit.

Andreas Koltszynski ist kein unbekanntes Gesicht: Bei den Gesamterneuerungswahlen vor drei Jahren hatte er das absolute Mehr erreicht, ist aber als überzählig ausgeschieden. Zur Ersatzwahl kommt es, weil der Unterägerer Gemeindepräsident Josef Ribary seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben hat.