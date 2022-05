Politik Gemeinde Cham definiert Leitsätze für ein zufriedenes Altern Das Projekt zur Entwicklung einer neuen Grundlage für die Chamer Alterspolitik nimmt Form an. Die vom Gemeinderat eingesetzte Ad-Hoc-Kommission hat für fünf Handlungsfelder Leitsätze ausgearbeitet, aus welchen nun strategische Ziele und Massnahmen abgeleitet werden.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Alterspolitik der Einwohnergemeinde Cham hat die Ad-Hoc-Kommission «Altern in Cham – Vision 2040» die Ergebnisse der Studie der Hochschule Luzern sowie die Umfrage von den Chamer Seniorinnen und Senioren kritisch analysiert und während zwei Sitzungen fünf Leitsätze daraus erarbeitet. Die Leitsätze bilden die neue Vision und wurden anhand der Handlungsfelder aus dem erweiterten Gemeindeporträt zur Alterspolitik der Hochschule Luzern gebildet, wie die Gemeinde Cham mitteilt:

1. Planen und Steuern: «Als altersfreundliche Gemeinde geht Cham die demografischen Herausforderungen proaktiv an. Sie stärkt die Zusammenarbeit und berücksichtigt regionale Entwicklungen.»

2. Gesundheit fördern und erhalten: «Ein breit gefächertes und bedarfsgerechtes Leistungsangebot erhält, fördert und stärkt die Selbstständigkeit sowie die Gesundheit.»

3. Am gesellschaftlichen Leben teilhaben: «Das soziale und räumliche Umfeld ermöglicht Teilhabe.»

4. Altersgerecht wohnen: «Vielfältige Wohnformen und bezahlbarer Wohnraum stehen zur Verfügung.»

5. Sich im öffentlichen Raum aufhalten und bewegen: «Die gestaltete Umgebung gibt Sicherheit, steigert die Zufriedenheit und Lebensqualität.»

Der Gemeinderat hat die Leitsätze verabschiedet. «Wir sehen in den Leitsätzen eine gute Grundlage für den weiteren Strategieentwicklungsprozess. Damit können sich Angebote und Leistungen sowie die Möglichkeiten unserer Gemeinde dem demografischen Wandel anpassen, und die Bedürfnisse für ein zufriedenes Altern der Seniorinnen und Senioren von morgen erfüllt werden», wird Christine Blättler-Müller, Kommissionspräsidentin Altern in Cham und Vorsteherin Soziales und Gesundheit, in der Mitteilung zitiert.

Bis Ende Jahr soll die Strategie vorliegen

Die Leitsätze bilden die Vision und beschreiben, wie die Alterspolitik der Einwohnergemeinde Cham im Jahr 2040 aussehen soll. Auf dieser Basis werden strategische Ziele und Massnahmen abgeleitet. Bis Ende Jahr soll die neue Altersstrategie auf Papier gebracht und der Chamer Bevölkerung vorgestellt werden.

Damit in Zukunft umfassender auf die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren in Cham eingegangen werden kann, wurde das Projekt «Altern in Cham – Vision 2040» ins Leben gerufen. Dies wurde in den Legislaturzielen 2019 – 2022 so festgelegt. Im Rahmen eines vorgelagerten Projekts der Hochschule Luzern und der Pro Senectute, dem «Kompass kommunale Alterspolitik», sind Entscheidungsgrundlagen zur strategischen Ausrichtung und Planung einer umfassenden und zukunftsgerichteten Alterspolitik erarbeitet worden.

Anschliessend wurden die Chamer Seniorinnen und Senioren aufgerufen, mittels einer schriftlichen Umfrage die Altersfreundlichkeit von Cham einzuschätzen. Die Ergebnisse wurden im November 2021 am Chamer Seniorenforum präsentiert. (rh)