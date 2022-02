Politik Sitzung des Zuger Kantonsrats wird erstmals live im Internet übertragen Die Kantonsratssitzung vom 3. März wird versuchsweise als Livestream der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

An seiner Sitzung vom 27. Januar hat der Zuger Kantonsrat darüber debattiert, ob die Kantonsratssitzungen künftig per Livestream übertragen werden sollen. In der Folge davon werden die Sitzungen vom 3. und 31. März als Pilotprojekt live ausgestrahlt, wie die Zuger Regierung mitteilt. Dies unter der Voraussetzung, dass die Sitzungen auch an den genannten Tagen «extra muros» in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug stattfinden. Der Pilotversuch wird dem Kantonsrat eine Entscheidungsgrundlage für die Weiterbehandlung des Postulats liefern, welches den Anstoss für einen Livestream gegeben hat.

Die Übertragung startet am Donnerstag, 3. März, um 8.30 Uhr und steht nach der Sitzung als Aufzeichnung im Internet zur Verfügung.

Sitzungen des Kantonsrats sind öffentlich

Interessierte Personen sind dazu eingeladen, einen Einblick in die Debatten des Kantonsrats zu erhalten. Das Livestream-Angebot soll eine von Ort und Zeit unabhängige Alternative zum Besuch vor Ort bieten. (rh)