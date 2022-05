Politik SVP Hünenberg fordert per Motion eine Steuersenkung Mit ihrem Vorstoss will die Partei Arbeitnehmende und KMU entlasten und die Standortattraktivität der Gemeinde fördern.

Die SVP-Vertreter Jeffrey Illi, Thomas Villiger (von links) und Pius Hürlimann (ganz rechts) überreichen Gemeindeschreiber Guido Wetli (zweiter von rechts) die Motion. Bild: PD

Die SVP Hünenberg hat kürzlich dem Gemeinderat eine Motion überreicht. Darin beantragt die Partei, den Steuerfuss der Gemeinde per 1. Januar 2023 von 65 Prozentpunkten auf 59 Prozentpunkte zu senken. «Die finanzielle Situation in der Gemeinde Hünenberg ist sehr erfreulich», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Es sei deshalb ohne «Sparübungen» oder «Einbussen» bei der Lebensqualität möglich, denjenigen Personen und Firmen eine Entlastung zu gewähren, «welche diese Steuern mit Arbeit, Investitionen sowie Fleiss bezahlt haben und weiterhin bezahlen».

Jeffrey Illi, Unternehmer und Kassier der SVP Hünenberg, wird wie folgt zitiert: «Für die Einwohner und die Unternehmen der Gemeinde Hünenberg ist ein angemessener Steuerfuss wichtig, vor allem in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten, wie wir diese heute erleben.» Der Steuerfuss der einfachen Steuer mit 65 Prozentpunkten sei einer der höchsten unter den Gemeinden im Kanton Zug.

Stabile finanzielle Basis

Gemäss dem Finanz- und Investitionsplan seien diverse Unsicherheiten bereits berücksichtigt, argumentiert die SVP. Beim innerkantonalen Finanzausgleich werde gar mit einer positiven Entwicklung, danach wieder mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. Der Gemeinderat rechne im Allgemeinen mit höheren Steuererträgen. Auch das Nettovermögen sei äusserst stabil.

Zudem sei das Rechnungsergebnis im Jahr 2021 um 12,9 Millionen Franken besser als erwartet ausgefallen. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf rund 12,17 Millionen Franken. Dabei fällt laut SVP auf, dass das Rechnungsergebnis unter anderem auf höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen zurückzuführen ist. Bei den juristischen Personen hingegen sind gegenüber dem Vorjahr 2,2 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen zu verzeichnen.

Handlungsbedarf bei den juristischen Personen

«Es besteht somit bei den juristischen Personen beziehungsweise bei der Standortattraktivität für Unternehmen offensichtlich ein Handlungsbedarf.» Eine tiefe(re) Steuerbelastung sei für juristische Personen in der Gemeinde Hünenberg wichtig. «Dies fördert und sichert langfristig Investitionen und die Schaffung von wertvollen Arbeitsplätzen.»

Die Partei verweist auf andere Gemeinden im Kanton Zug, die ihre Steuern zum Teil «massiv» gesenkt hätten. In den Nachbargemeinden Cham und Risch liegt der Steuerfuss unter 60 Prozentpunkten. «Das Resultat war eine finanzielle Entlastung der Arbeitnehmer und KMU beziehungsweise insbesondere des Mittelstandes, ohne anstehende wichtige Investitionen nur ansatzweise oder die Finanzlage im Allgemeinen zu gefährden.» (rh)