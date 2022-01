Politik Verkehr in der Stadt Zug: Zuerst aufzeigen, wie er fliesst und erst dann handeln Die städtische Verkehrspolitik ist Flickwerk. Davon sind vier bürgerliche Gemeinderäte überzeugt. In einem Vorstoss verlangen sie nun vom Stadtrat eine dynamische Simulation des Verkehrsflusses – bevor weitere verkehrsbehindernde Massnahmen erfolgen.

Geht es nach dem Willen der Gemeinderäte Gregor Bruhin (SVP), David Meyer (GLP), Daniel Blank (FDP) und Benny Elsener (Mitte), dann werden jetzt die Pickel, mit denen verkehrsbehindernde Massnahmen in der Stadt Zug gebaut werden sollen, weggeworfen. Sie verlangen in einer Motion vom Stadtrat, «keine verkehrsbehindernden Massnahmen vorzunehmen, bevor nicht der Verkehrsfluss in der Stadt Zug aufgezeigt ist».

Konkret soll der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat (GGR) ein Konzept vorlegen. Dieses soll deutlich machen, wie Verkehrsfluss und Erschliessung der Stadt «ohne Abnahme der Standortattraktivität für Wirtschaft und Gewerbe sichergestellt werden kann», schreiben die Politiker in ihrer Motion. Bis das Konzept vorliegt und das Stadtparlament darüber entschieden hat, soll es keine verkehrsbehindernden Massnahmen geben.

Kanton macht vorwärts, Stadt wirft Knüppel

Seitens des Kantons Zug befinden sich verschiedene Infrastrukturprojekt in Planung oder mindestens Prüfung. Diese dürften laut Motionären «künftig einen positiven Einfluss auf die Standortattraktivität haben». Sie nennen als positive Beispiele die Fertigstellung der Tangente Zug-Baar oder die Ertüchtigung der Nordzufahrt sowie die Prüfung eines Stadttunnel-Projekts. Während der Kanton also die Planung und Erstellung der Verkehrsinfrastruktur vorantreibt, wirft der Stadtrat mit seiner Verkehrsplanung Knüppel mindestens zwischen die Beine der städtischen Standortattraktivität.

Der Stadtrat plane «verschiedene verkehrsbehindernde Massnahmen in der Stadt Zug», die den ÖV, den motorisierten Individualverkehr und die Blaulichtorganisationen behindern. So hat beispielsweise Mitmotionär Benny Elsener (Mitte) bereits im Juli 2021 in einem Postulat beliebt gemacht, auf verkehrsbehindernde Massnahmen im Bereich von 30er- und 20er-Zonen zu verzichten. Die Motion der vier Gemeinderäte dürfte wohl die parlamentarische Reaktion auf eine Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation der SVP-Fraktion sein, die Fragen zu allfällig geplanten verkehrsbehindernden Massnahmen in der Stadt stellte. Unter anderem genannt wurden in der Antwort Redimensionierungen an der Industriestrasse, der Gubelstrasse bis Göblistrasse, der St.-Johannes-Strasse und der Zugerbergstrasse im untersten Abschnitt. Aktuell wende der Zuger Stadtrat in der Verkehrsplanung zumeist das sogenannte Zürcher Model «Verhindern, Vermeiden, Verbessern» an, zeige aber nicht auf, «wie der Verkehrsfluss und die Erschliessungen auf allen Achsen sichergestellt werden» sollen.

Verkehrssimulation wie beim Abwasser

Es wird damit gerechnet, dass die Stadt 2040 auf zusätzliche 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner und gut 10'000 zusätzliche Arbeitsplätze anwachsen wird. Was bedeutet, «dass die Verkehrsfläche bereits jetzt und in Zukunft pro Kopf sinkt». Es entstehe ein negativer Einfluss auf Standortattraktivität, Wirtschaft und Gewerbe, wenn aller Verkehr nach dem Modell «Verhindern, Vermeiden, Verbessern» und konzeptlos beschränkt werde. Deshalb fordern die Motionäre, einerseits ein entsprechendes Konzept und andererseits eine dynamische Verkehrssimulation zu erstellen. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Denn: «Dynamische Simulationen kennt die Stadt Zug bereits aus dem Abwasserbereich», so die Motionäre abschliessend.