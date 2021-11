Leserbriefe Politikermeinungen zur Justiz-Initiative Zur eidgenössischen Abstimmung vom 28. November

Die Justiz-Initiative ist brandgefährlich und undemokratisch. Wird sie nicht abgelehnt, öffnen wir der Willkür Tür und Tor. Die Wahl der Bundesrichter durch Losentscheid klingt sehr verlockend, denn es handelt sich ja scheinbar um einen zufälligen Entscheid. Dem ist aber nicht so, denn diejenigen, welche am Ende für die Auslosung in Frage kommen, werden vorher durch ein Expertengremium ausgesucht. Und wer sucht das Expertengremium aus? Und sind diese Experten nicht politisch? Wir müssen die Delegation von wichtigen Entscheidungen und Verantwortlichkeiten weg von den demokratisch gewählten Gremien hin zu sogenannten Experten oder Expertengruppen dringend stoppen, denn so wird unsere direkte Demokratie ausgehebelt. Ich sage Nein zur Justiz-Initiative.

Thomas Werner, Kantonsrat SVP, Unterägeri

Heute sind unsere Bundesrichterinnen und- richter demokratisch durch eine Wahl durch die Bundesversammlung legitimiert. Alle Parteien wirken bei der Beurteilung und dem Vorschlag ans Parlament mit. Die Justiz-Initiative ersetzt diese bewährte Schweizer Tradition durch ein technokratisches Verfahren: Die Vorauswahl würde durch eine Fachkommission erfolgen, somit durch ein demokratisch nicht legitimiertes Gremium. Dieses ist weder öffentlich noch rechenschaftspflichtig und trägt keinerlei demokratische Verantwortung. Anschliessend erfolgt eine Wahl durch das Los. Die Los-Kiste ist eine Blackbox und der Zufall entscheidet darüber, durch wen unsere höchstrichterlichen Entscheide getroffen werden. Ich möchte das nicht. Vielmehr möchte ich im Streitfall durch Menschen, die demokratisch gewählt sind, beurteilt werden. Und nicht durch Zufallsrichter, die einem technokratischen und antidemokratischen Verfahren entspringen. Zusammen mit dem einstimmigen Ständerat stimme ich deshalb Nein.

Matthias Michel. Ständerat FDP, Zug