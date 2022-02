Vermisstmeldung Stadt Zug: Thomas Ammann wird seit Ende Januar vermisst Vom 47-Jährigen fehlt seit Montag, 31. Januar, jede Spur.

Thomas Ammann. Bild: PD

Die Zuger Polizei hat am Freitag eine Vermisstmeldung publiziert. Thomas Ammann, 47-Jährig, zirka 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur, wird seit Montag, 31. Januar, in der Stadt Zug vermisst. Er hat blaue Augen, nackenlange braune Haare und trägt oft einen Dreitagebart. Thomas Ammann hätte am Montag, 31. Januar, einen Arzttermin wahrnehmen müssen, blieb diesem jedoch fern. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste hat deutlich sichtbare Verletzungen im Gesicht. Diese erlitt er bei einem Sturz einige Tage vor seinem Verschwinden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 041 728 41 41 entgegen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (rh)