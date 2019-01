Polizei stoppt alkoholisierten Lenker in Hünenberg Weil sein Auto beschädigt war, kontrollierte die Polizei dessen Lenker. Dieser stand unter Alkoholeinfluss und hatte kurz zuvor eine Kollision verursacht.

Der zerstörte Kandelaber in Hünenberg. (Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden)

Eine Patrouille der Zuger Polizei kreuzte am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Hünenberg See ein Auto, das einen grösseren Frontschaden aufwies. Die Patrouille wendete und konnte das Fahrzeug schliesslich an der Rigistrasse in Holzhäusern anhalten.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilen, gab der Lenker zu, dass er an der Knonauerstrasse in Cham in einen Kandelaber gefahren sei. Da die Einsatzkräfte beim 61-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der mit einem Wert von 1,68 Promille positiv ausfiel. Der Führerausweis wurde dem Lenker abgenommen. (pd/rem)

Aktuelle Polizeibilder aus der Zentralschweiz: