Polizei verhindert Drogenübergabe beim Bahnhof Baar Einsatzkräfte der Zuger Polizei haben am Freitagabend eine Drogenübergabe beobachtet und anschliessend verhindert. Eine Person wurde verhaftet und mehrere Hundert Gramm Marihuana wurden sichergestellt.

(rh/pd) Am Freitagabend, 1. März, beobachteten zwei Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei am Bahnhof Baar, wie zwei Personen etwas austauschen wollten. Da ihnen die Situation verdächtig vorkam, entschieden sie sich, eine Personenkontrolle durchzuführen, wie die Zuger Polizei mitteilt. Bei einem der Männer, einem 34-jährigen Schweizer, entdeckten die Einsatzkräfte rund 100 Gramm Marihuana. Dieses war in mehrere Portionen abgepackt.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung am Wohnort des Beschuldigten fanden die Einsatzkräfte nochmals mehrere Hundert Gramm Marihuana sowie eine kleine Menge Haschisch. In der Befragung gab der 34-Jährige an, die gefundene Menge für den Eigengebrauch zu verwenden. Er wird verzeigt und muss sich wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.