Polizeimeldung Im Kanton Zug sind drei alkoholisierte Autofahrer angehalten worden In der Nacht auf Samstag hatte die Zuger Polizei bei Kontrollen einiges zu tun.

(bier) Am Samstag, 12. Dezember, um kurz nach 1 Uhr, wurde laut einer Meldung der Zuger Polizei vom Montagnachmittag ein 23-jähriger Lenker an der Sinserstrasse in Hagendorn bei Cham angehalten und kontrolliert. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.53 mg/l (entspricht über 1 Promille). Der Führerausweis wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen.

Zwei Stunden später wurden zwei weitere Autolenker aufgrund auffälliger Fahrweise auf der A4 zwischen Cham und Küssnacht am Rigi gesichtet und später kontrolliert. Bei den 34- und 40-jährigen Lenkern wurden Alkoholsymptome festgestellt. Zudem zeigte ein Drogenschnelltest beim 40-Jährigen positiv auf Cannabis an, der 34-Jährige verweigerte den Test.

Der zuständige Staatsanwalt ordnete bei beiden eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Der 34-jährige Lenker musste seinen Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts abgeben. Dem 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen wurde ein Fahrverbot für die Schweiz erteilt.